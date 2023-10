NAJNOVIJA ŠOK PROGNOZA! TEMPERATURA PRELAZI 30 STEPENI, PA STIŽE TROPSKA NOĆ! U ovim delovima Srbije očekuje se i olujni vetar

Nakon jakog zahlađenja koje je zahvatilo Srbiju, a koje je donelo pojedinim predelima Srbije i prve jutarnje mrazove, narednih dana očekuje se potpuni preokret vremena.

Srbija će narednih dana biti pod uticajem snažne ciklonske aktivnosti sa zapada, pa će sa juga pristizati veoma topla vazdušna masa.

Istovremeno će zbog veoma izraženog gradijenta pritiska biti i veoma vetrovito, a kako će duvati jak, na udare i olujni jugozapadni vetar, biće i veoma toplo sa temperaturama znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Očekuju se olujni udari južnog i jugozapadnog vetra, na planinama i do 100 km/h.

Dakle, već od sutra se očekuje osetno toplije vreme. Jutro će i dalje biti prohladno, uz minimalne temperature od 5 do 10°C, ali će tokom dana maksimalna temperatura biti od 23 do 27°C, u Beogradu do 25°C.

Kako će jak vetar imati fenski efekat, još toplije biće tokom petka i subote, naročito tokom noći. Već u noći ka petku i u petak ujutro minimalna jutarnja temperatura u košavskom području, u Podrinju, u Kolubarskom okrugu i u Beogradu 18°C.

Tokom dana očekuju se prave letnje temperature, uz vrednosti preko 25°C, lokalno i do 30°C, a u Kolubarskom okrugu ponegde i do 31°C. Pre podne biće sunčano, posle podne uz povećanje oblačnosti. Još toplije biće u noći ka suboti, a u mnogim predelima biće očekuje se tropska noć, uz temperature iznad 20°C.

U Beogradu, na jugu Banata, u Podunavlju, u Podrinju i u Kolubarskom okrugu očekuje se vrhunac visokih noćnih temperatura, pa će tako u ovim predelima ona biti 22-23°C, što su vrednosti koje se veoma retko sreću i tokom najvrelijih letnjih dana.

foto: Petar Aleksić

Čak će i na planinama i u ostalim predelima Srbije biti veoma toplo, uz minimalne temperature od 15 do 20°C, a hladnije će biti samo u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, uz minimalne temperature i ispod 10°C, dok se hladnije u ovim predelima očekuje i tokom dana, pri čemu maksimalna temperatura neće preći 20°C.

Samo da podsetimo da su jutros i juče minimalne temperature bile ispod 5°C, ponegde i ispod 0°C, tako da se u noći ka suboti ponegde očekuju i 20 stepeni više temperatire u odnosu na jutrašnje.

Zbog više oblačnosti, maksimalna temperatura neće mnogo odmaknuti od jutarnje i u većini predela biće od 22 do 28°C, u Beogradu oko 25°C, a tokom dana biće prolazne kiše i pljuskova sa grmljavinom. Obilnijih padavina biće na jugozapadu Srbije.

Sa snažnim južnim strujanjem sa severa Afrike očekuju se i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa se u predelima sa padavinama očekuje prljava kiša.

Dakle, narednih dana temperature će biti više i za 10-15 stepeni više od proseka za ovo doba godine koji iznosi tokom dana od 14 do 18°C.

(Kurir.rs/Telegraf)