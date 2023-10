"XIV BEOGRADSKA GIMNAZIJA JE NAJNEBEZBENIJA ŠKOLA U SRBIJI!" Roditelji besni zbog obezbeđenja i kamera! Oglasila se i direktorka

Roditelji učenika prvog razreda XIV beogradske gimnazije uplašeni su za bezbednost svoje dece! Tvrde da škola nema fizičko obezbeđenje niti video-nadzor, tačnije ima kamere koje su isključene! Zbog svega toga ocenjuju da je ova ustanova najnebezbednija škola u Srbiji!

Oni u pismu dostavljenom Kuriru ističu da u ovu ustanovu bilo ko može ući neometano na jedan od dva ulaza, u šta su se i sami uverili.

- S pravom tvrdimo da je XIV beogradska gimnazija, udaljena svega nekoliko stotina metara od OŠ "Vladislav Ribnikar", najnebezbednija škola u Beogradu i u Srbiji. Teško je pretpostaviti da danas neka škola nema video-nadzor kao što je slučaj sa ovom gimnazijom, smeštenom u beogradskoj opštini Vračar. Smatramo da je našoj deci ugrožena bezbednost u školi. Gimnazija ima dva ulaza, a oba su bez interfona, video-nadzora i fizičkog obezbeđenja - tvrde uznemireni roditelji.

Ističu da ih zbunjuje činjenica da u hodnicima, dvorištu i u učionicama postoje kamere, ali koje su isključene.

- Direktorka škole od roditelja očekuje da formiraju komisiju koja bi razmatrala mogućnost ugradnje sigurnosnih kamera i uvođenja fizičkog obezbeđenja. Ona očekuje i to da se roditelji pozabave načinom finansiranja obezbeđenja, tvrdeći da škola nema materijalna sredstva za tu svrhu. S druge strane, na početku školske godine uplatili smo novac za tzv. đački dinar u iznosi od 2.000 dinara. Smatramo da bi škola, shodno visini ovog iznosa, trebalo sredstvima iz đačkog dinara da finansira obezbeđenje. Ostaje nejasno zašto je potrebno ugrađivati nove sigurnosne kamere, tj. zašto se postojeće jednostavno ne uključe - napominje grupa roditelja za Kurir.

Dodaju i da su se obratili za pomoć ministarki prosvete Slavici Đukić Dejanović, Sektoru za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete, kao i gradskom Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu:

- Verujemo da će nadležne institucije preduzeti odgovarajuće mere iz svoje nadležnosti, a za slučaj da se to ne dogodi, spremni smo da decu ne šaljemo u školu jer nam je njihova bezbednost na prvom mestu!

Direktorka škole Marija Miletić

Savet roditelja odlučuje o obezbeđenju i video-nadzoru

Direktorka škole Marija Miletić kaže za Kurir da su kamere postavljene 2007. godine, a da se borba protiv kamera u školi vodi od 2014. godine:

- Od 2014. do 2021. kamere su radile u hodnicima i dvorištu, a od 2021. ne radi nijedna, a ukupno ih ima 16. I tada je nekome palo na pamet da se potpiše kao grupa roditelja učenika prvog razreda, te godine su im smetale kamere. MUP je zaključio da te kamere nisu bile usaglašene sa zakonom iz 2018. godine kojim se reguliše fizičko-tehničko obezbeđenje i video-nadzor. Obavestila sam nadležne tada da je video-nadzor isključen i u prilogu dostavila zbog čega je isključeno, i ja mislim da je greška što je doneta takva odluka. Što se tiče uvođenja video-nadzora i fitičkog obezbeđenja to sve ide preko Saveta roditelja. Mišljenja roditelja su podeljena i formirali su komisiju da se vidi koliko je to ukupno sredstava na nivou godine, da provere po odeljenjima da li su ljudi saglasni, dalje oni to prezentuju na Savetu i koliko bi to bila cena sata i na mesečnom nivou. Škola za to nema sredstva, a o tome isključivo odlučuje Savet. Sredstva od đačkog dinara su premala da bi se obezbeđenje platilo, a sa druge strane Savet roditelja odlučuje na šta se troši đački dinar. U to je uračunato osiguranje učenika, unapređenje rada školske biblioteke, itd..