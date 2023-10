JANINO SRCE NE SME DA STANE! DRAMATIČAN APEL MAJKE: Novac MORA da se uplati do 3. novembra INAČE ĆE BITI KASNO! (VIDEO)

Nišlijki Jani Petrović hitno je potrebna operacija na otvorenom srcu koja košta 80.000 evra. Kako bi zahvat bio izveden 5. decembra u Italiji, ceo iznos mora da bude uplaćen do 3. novembra, zato porodica apeluje na ljude dobre volje da pomognu da Janino srce nastavi da kuca.

Jana Petrović vedra je i poziivna tinejdžerka. ide u srednu medicinsku školu i ne skida osmeh sa lica. Osmeh koji razoružava sve, ali sakriva veliku tugu i bol. Ipak, ova hrabra devojčica pravi je borac i ne posustaje. Jani je hitno potrebna finansijska pomoć kako bi otišla na neophodnu intervenciju i nastavila da živi. Intervencija na otvorenom srcu zakazana je za 5. decembar, ali samo pod uslovom da bude uplaćen sav novac.

- Do trećeg novembra mora da im legne 57.000 evra. To je iznostkoji je za operaciju plus troškovi koji idu za period posle operacije. Znači do 80.000 će biti sve. Ukoliko se to ne uplati do predivđenog roka, Jana će izgubiti termin za operaciju, a posle će već biti kasno. Ono što je najgore od svega da Jana bez operacije može da živi još pet do šest meseci - rekla je Majka Jane Petrović.

Rešenje je pronađeno u Milanu gde su prognoze lekara poztivne.

- Ja sam izgubila poverenje u dosta lekara, ali kad sam čula da su radili mnogo teže operacije bila sam srećna što sam u dobrim rukama - kaže Jana.

A evo šta kaže njen mlađi brat Jakov koji je sestri najveća podrška.

- Da se vrati živa i zdrava iz Italije da možemo da idemo da se šetamo, da se družimo i da putujemo. Bitno je da imamo veliko srce da smo hrabri tako kao Jana i da smo jaki.

Jana je poželela samo jedno:

- Da se jedno jutra probudim zdrava i da više za mene nema bolnica i terapija, bola i patnje i da napokon mogu da živim normalan život.

