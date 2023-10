SRBIN VERUJE DA RUSI HOĆE DA GA PREVARE: Ucenjuju me da uplatim 28.000 dinara! Kažu da moram da INVESTIRAM! Uznemiravaju me!

Internet prevare veoma su česte, prevaranti koriste lažne grupe i metode kako bi izmamili novac od lakovernih ljudi. Jedan Beograđanin tvrdi da se pojavila nova internet prevara, a kako on kaže, iza svega stoje navodno Rusi!

On je odlučio da priču o tome podeli sa korisnicima društvenih mreža.

- Evo šta rade Rusi u Srbiji! Bave se internet prevarama! Dao sam im moj mejl i broj telefona, kada su me pozvali pričali su srpsko-ruski. Objasnili su mi da trebam da im uplatim 28.000 dinara da bi dobio 67.000 dinara. Pitao sam šta su mi garancije? Rekli su mi uplatite i videćete koliko ćete biti bogati - navodi se u objavi ovog momka koja je objavljena na storiju Instagram stranice "Serbialive Beograd".

foto: Printscreen Instagram serbialive_beograd

Mladić im je zahvalio i završio razgovor.

- Posle toga su me zvali svaki dan po 20 puta i nisam se javljao. Kada sam se u jednom momentu javio, zamolio sam ih da me više ne zovu jer ne želim da investiram, rekli su mi da moram da investiram - tvrdi on.

Dodao je i da im je poručio da ga više ne uznemiravaju i da će ih prijaviti policiji.

- Rekli su mi da ih ne zanima i da će me zvati 1.000 puta dnevno sve dok ne uplatim pare. Posle toga sam ih blokirao, ali to su hakeri koji su me i dalje sa blokiranog broja zvali i to bar 300-400 poziva dnevno - zaključio je ovaj mladić.

Korisnici su ga savetovali da ih prijavi policiji.

