SUTRA PADA TEMPERATURNI REKORD IZ 1935! Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka posle predstojećeg VRELOG PETKA

Planeta Zemlja je imala najtopliji septembar u istoriji, bilo je toplije za 1,75 stepeni Celzijusa nego u predindustrijskoj eri. Ova, 2023. sada je na putu da bude najtoplija godina u istoriji, jer su jun, jul, avgust i septembar obarali rekorde.

I oktobar je tako počeo, kao miholjsko leto, onda smo imali smene sa hladnim, skoro zimskim danima i kada smo pomislili da ulazimo u dublju jesen, danas smo već osetili prijatnije jutro i znamo da nam, prema najavi meteorologa, sutra stižu visoke temperature.

O vremenskim prilikama u Srbiji, voditelji Pulsa Srbije razgovarali su sa meteorologom Nedeljkom Todorovićem.

foto: Kurir TV

- U petak nam, kao i danas stiže priliv toplog vazduha. Prvenstveno što se ciklon, a to je oblast niskog pritiska, nalazi na zapadu i severozapadu Evrope, tako da smo mi u poziciji južnog strujanja kad pristiže taj topli vazduh. To su povoljni uslovi za neke rekorde, tako da kažem. Na primeru Beograda, gledajući ove maksimalne dnevne rekorde, od tih 31 dan, većina tih maksimalnih vrednosti su od 27 do 33 stepena. Na primer 31. oktobra je izmeren maksimum 31 stepen. Ali na sutrašnji dan, znači za 20. oktobar, dosadašnji maksimum je 27,1, a to je zabeleženo 1935. godine, tako da svi su izgledali, bar za Beograd, da će biti oboren taj dnevni rekord, bar za stepen, ako ne i više - otkrio je meteorolog Todorović.

01:33 SUTRA PADA TEMPERATURNI REKORD IZ 1935! Meteorolog Nedeljko Todorović otkrio kakvo nas vreme čeka posle sutrašnjeg VRELOG PETKA

Kada je u pitanju rekord za čitav oktobar, Todorović kaže da se pamte i topliji od aktuelnog.

- Pa neće biti zapamćen kao najtopliji, ali biće i dovoljno natprosečno topao, zato što do kraja oktobra nema nagoveštaja nekog ozbiljnog zahlađenja koji bi, pre svega, oborio temperaturu i doprineo da ta srednja temperatura mesečna bude niža od nekog više decenijskog proseka, tako da će biti i više za nekih 3-4 stepena. Ne baš kao septembar, ali da kažemo dosta toplije odnosno na prosečne vrednosti - istakao je Todorović.

02:34 OVE ZIME OČEKUJTE MNOGO SNEGA! Meteorolog otkrio kakva vremenska prognoza nas čeka od novembra: PADAVINA ĆE BITI NA PRETEK