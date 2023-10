ER SRBIJA PRIVREMENO OBUSTAVLJA REDOVNE LETOVE IZMEĐU BEOGRADA I TEL AVIVA: Bezbednost putnika i članova posade je prioritet

Počev od danas, usled sve složenije bezbednosne situacije u Izraelu, Er Srbija je primorana da privremeno obustavi saobraćaj između Beograda i Tel Aviva.

Sledeći let planiran za nedelju, 22. oktobar 2023. godine, neće biti obavljen, kao ni svi ostali letovi do kraja novembra, a prodaja karata Er Srbije na toj liniji privremeno je obustavljena. Svi putnici koji imaju kupljene karte za letove do kraja novembra treba da se jave Er Srbiji i imaće pravo na punu refundaciju.

"Er Srbija nastavlja da pažljivo prati informacije u vezi sa aerodromom „Ben Gurion“ u Tel Avivu i u kontaktu je sa svim nadležnim službama i organima. O ponovnom uspostavljanju letova kada se za to steknu uslovi, srpska nacionalna avio-kompanija će odmah obavestiti javnost.

Bezbednost putnika i članova posade najvažniji je prioritet za Er Srbiju", navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs)