DECU MORAMO UČITI TOLERANCIJI, RAZUMEVANJU I EMOCIJAMA! Ministarka prosvete otvorila Sajam obrazovanja: Poslala jaku poruku (FOTO)

Škole nisu samo mesto za sticanje znanja već i vaspitne ustanove čiji je cilj osnaživanje ličnog razvoja učenika i podsticanje razvoja pozitivnih vrednosti. Važno je da decu naučimo toleranciji, razumevanju i emocijama. Nastavićemo proces modernizacije i digitalizacije nastavnog i vannastavnog procesa, poboljšanje kvaliteta, efikasnosti i dostupnosti sistema obrazovanja.

Vlada Srbije razume neophodnost ulaganja u materijalni status prosvetnih radnika i plate su od januara 2023. povećane za više od 30 odsto, dok je u stalni radni odnos od januara 2020. do 2023. prevedeno 18.000 zaposlenih koji su bili u statusu na određeno vreme.

Ovo je na današnjem svečanom otvaranju 52. Sajma obrazovanja i nastavnih sredstava pod kupolama Beogradskog sajma rekla ministarka prosvete prof. dr Slavica Đukić Dejanović, koja je sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, ministrom turizma i omladine Huseinom Memićem, ministrom sporta Zoranom Gajićem i ministrom bez portfelja Novicom Tončevim obišla štandove u hali 2.

Ministarka Đukić Dejanović je nakon otvaranja Sajma obrazovanja i razgovora s decom rekla da su nam deca poslala jednu divnu poruku, a to je da svet može biti bolji ako se svi trudimo:

- Sajam obrazovanja, koji se tradicionalno održava u okviru Sajma knjiga, predstavlja priliku da promovišemo škole, učenike, studente, vaspitače, nastavnike, profesore i da afirmišemo njihov trud i zalaganje.

Na štandu ministarstva će se predstaviti predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, muzičke i umetničke, učenički i studentski domovi. Štand će bi prostor gde će učenici i nastavnici pokazati kreativnost - kazala je ministarka:

Dunja Dašić (13), učenica OŠ "Nikola Tesla", rekla je za Kurir da je u svakom društvu najbitnija stvar obrazovanje, načitanost, kao i to da cenimo to koliko je neko spreman da se obrazuje i time doprinese društvu.

- Svi znamo koliko je važno sticanje znanja. Svesni užasnih tragedija koje su nas zadesile u maju, u neizrecivom bolu zbog izgubljenih žrtava, želeli smo da ove godine pojačamo podršku deci, roditeljima i nastavnicima. Pored kreativnog muzičkog i umetničkog programa, ovde će biti i serija korisnih radionica, obuka i diskusija za njih.

Prof. dr Đukić Dejanović je istakla i da je obrazovanje u Srbiji dostupno na osam jezika nacionalnih manjina:

Ljubivoje Ršumović

Bez dece nema naroda

Pesnik Ljubivoje Ršumović prisustvovao je otvaranju sajma i sa učenicima na štandu Ministarstva prosvete razgovarao i recitovao svoje poznate stihove, između ostalog i pesmicu "Dete".

foto: Petar Aleksić

- Postoji jedan jedini način da ovaj svet bude bolji, a to je da ne zaboravimo kako se narod proizvodi. Tu vrstu proizvodnje ja podržavam. Da nam se rađaju deca, jer bez dece nema naroda, a bez naroda nema slobode, a ni uspeha. Moja zdravica narodu srpskom je okrenuta natalitetu, proizvodnja dece iz ljubavi je najvažnija. Prosvetni radnici imaju veliku obavezu, ali i roditelji, jer stručnjaci kažu da se ličnost čoveka formira do treće godine. Deca, mali ljudi su do treće godine kod mame ili kod babe, tako da i mame i bake bi trebalo da znaju da samo njihova ljubav prema deci i saradnja s decom može od mladog čoveka da napravi mudrog čoveka - rekao je Ršumović.