ZAŠTO SVAKI LIFT IMA OGLEDALO? Majstor objasnio: Pre nego što pogledate koliko ste lepi, obratite pažnju na ovo

Beogradski liftovi su u proseku stari skoro 50 godina, a radni vek im je 25. U gradskom stambenom preduzeću kažu da se građani, iako im nude ugradnju novih liftova uz odloženo plaćanje, ipak odlučuju za popravku starog.

Pre nego što pogledate koliko ste lepi, obratite pažnju da li je lift uopšte stigao, objašnjava majstor za liftove u penziji Petar Stefanović.

"Ja dođem na intervenciju, vrata na petom spratu otvorena, a lift je na devetom i ne može da krene lift. Znači neko ga je namerno otvorio. Zato postoje ogledala, kad vi otvorite vrata, da ugledate sebe, a ne prazan prostor“, kaže majstor Stefanović.

Strah od lifta ili liftofobija. Neko se plaši da ga ne udare vrata, neko da se ne zaglavi, a neko da lift ne propadne. Ovi strahovi i nisu baš neosnovani, jer je prosečna starost lifta u Beogradu 43 godine, a radni vek, po protokolu i uputstvima, 25.

Javno stambeno preduzeće održava oko 6.300 liftova. Prijave kvarova stižu svakodnevno.

"U našem sistemu održavanja postoje liftovi koji su stari pet, šest decenija, čak i neki koji pamte Drugi svetski rat. Jasno da je nemoguće ih održavati, a da nemate nikakve kvarove. Što su liftovi stariji to su kvarovi učestaliji“, kaže Igor Ćurčić iz preduzeća "Gradsko stambeno".

Međutim, još se nije desilo da lift propadne.

"To što pričaju da lift propada, to nije propadanje. Ne može on da se otkači nikad. Ima toliko sigurnosti da ne može da se otkači. Prva sigurnost su sajle – 4, 6, 8 zavisi koliki je lift, a ima i svoj uređaj, koji i to da se otkine, on bi stao. Nema opasnosti", izričit je majstor.

Mnogi se sećaju starog lifta u nekadašnjoj glavnoj železničkoj stanici. Ljudi su ulazili u strahu, uz molitvu. Sada su liftovi ipak bezbedniji, ali mnogo zavisi i od toga kako se stanari prema njima ophode.

"Tramvaj vozi jedan čovek, a ovde vozi ko god uđe. To se lupa, to se udara, ljudi lupaju vratima da krene lift, pa nogom drže“, objašnjava Stefanović.

Novi liftovi koštaju između 18.000 i 25.000 evra. Iako "Gradsko stambeno" godišnje uputi više stotina ponuda za remont liftova, uz plaćanje na rate, interesovanje je slabo. Ponude prihvati desetak stambenih zajednica.

Liftove ne treba nikada dirati, čak ni u situaciji kad se unura zaglavite. Savet stručnjaka je da uvek pritisnete panik taster i pomoć će brzo stići.

