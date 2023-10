DRAGANA I LI ĐE SU NAJBOLJE PRIJATELJICE: Upoznale su se na gradilištu i od tada su nerazdvojne

Prilikom zajedničke izgradnje inicijative "Pojas i put", a povodom desete godišnjice inicijative, dnevni list Čangđang poslao je više od 20 novinara na mesto više od dvadeset projekata gde su posetili „Graditelje puteva“ iz Vuhana koji rade u korist inicijative „Pojas i put“.

"Draganina majka mi je rekla da je njihov dom moj dom u Srbiji“

U kampu projekta deonice Novi Beograd – Surčin, na autoputu E763 u Srbiji, 15. septembra. Dirnuta, Li Đe je zastala u govoru, a oči su joj zasuzile.

Dragana je entuzijastična osoba, Li Đe je rezervisana i smirena, emotivno suzdržana. Iako su različitih ličnosti postale su međunarodne bliske prijateljice. Li Đe i Dragana su se pre deset godina srele na gradilištu u Srbiji. Pomagale su jedna drugoj na tom putu, one su od neupućenih devojaka do danas kad su majke, zajedno išle na prenatalne preglede i zajedno su zamotavale kineske valjuške. Li Đe smatra da je Dragana blistava osoba.

Dragana kaže: "Li Đe nije samo moj doživotni prijatelj, već i moja porodica."

Li Đe i Dragana su se pre deset godina srele na prvom infrastrukturnom projektu koji je izvodila kineska građevinska kompanija u Evropi, na mostu Zemun - Borča u Srbiji. Li Đe je bila inženjer zadužen za kontrolu kvaliteta a Dragana je srpski prevodilac koja se tada upravo vratila sa studija na Univerzitetu Ćinghua. Deset godina kasnije one zajedno rade na deonici Novi Beograd-Surčin na projektu auto-puta E763 u Srbiji. Li Đe je napredovala u zamenika direktora projekta, dok je Dragana profesionalni prevodilac koji radi u komercijalnom odeljenju projekta.

foto: Dopisnik Fan Peng

Vreme je bilo lepo 15. septembra. Li Đe, koja je nedavno premeštena da radi u direkciji u gradu, odvezla se u kamp projekta. Kako je ugledala Draganu, Li Đe je zagrlila. Zatim su ušle u kancelariju ruku pod ruku. Dragana je sa 18 godina počela da uči kineski. Nakon što je diplomirala na Univerzitetu u Beogradu, otišla je na studije jezika na Ćinghua Univerzitet.

"Univerzitet Ćinghua je divna škola u kojoj su ljudi optimistični i vredni. Sviđa mi se pekinška kajgana od paradajza, može se reći da je Peking drugi grad koji volim", kazala je Dragana.

Dragana se 2013. zaposlila na projektu mosta Zemun-Borča kao prevodilac, a Li Đe je bila inženjer za kontrolu kvaliteta za tom projektu. Li Đe je bila impresionirana kad je upoznala Draganu. Pre nego što su krenule da rade zajedno, Dragana je prisustvovala na Olimpijskim igrama u Pekingu i radila na Svetskoj izložbi (EXPO) u Šangaju, a svakodnevna komunikacija na kineskom joj nije predstavljala problem.

Međutim, kad je krenula da radi kao prevodilac u oblasti građevinarstva, nije imala samopouzdanja.

"Kad sam tek došla na projekat bila sam nervozna jer nisam dobro poznavala neke tehničke termine. Srećom, Li Đe i ja smo delile kancelariju. Prišla mi je i rekla da ne brinem, da ću napredovati, tako mi je podigla samopouzdanje u radu."

U očima kolega one su nerazdvojne, bilo da se radi o kancelariji ili sastanku, uvek sede zajedno. U 2014. godini je most Zemun-Borča otvoren za saobraćaj, pa su tako efikasno preusmerena tranzitna i gradska vozila i smanjen saobraćajni pritisak u gradu, te su ublažene gužve u saobraćaju. Pre toga je u beogradskoj metropoli dugi zaobilazni put od starog grada Zemuna do Borče trajao više od sat vremena. Nakon završetka novog mosta je potrebno 10 minuta.

"Moja kuća je baš sa jedne strane mosta. Nakon što je otvoren za saobraćaj, moja porodica i ja prelazimo most skoro svaki dan. Ponosno govorim mom detetu da je mama učestvovala u izgradnji ovog velikog mosta, kao i na drugim projektima izgradnje auto-puteva i tunela u Srbiji", reče Dragana.

Naš dom je tvoj dom u Srbiji

U subotu, 16. septembra, Li Đe je došla kod Dragane u njen dom i donela cveće.

"Ovo je redovno druženje dve sestre", izjavila je Li Đe.

Dok je Dragana kuvala kafu u kuhinji, Li Đe je već stavila cveće u vazu. Na poslu odlično sarađuju i u privatnom životu razgovaraju o svemu. Li Đe je objasnila da je 3 godine mlađa od Dragane, ali da je prva dobila bebu.

foto: Dopisnik Fan Peng

Li Đe je zatrudnela 2014. pred kraj radova na mostu Zemun - Borča. Pošto joj je to bila prva trudnoća a bila je u stranoj zemlji, Li Đe je bila nesigurna, a Dragana joj je pomogla da ti prebrodi.

"Tad sam bila posebno uzbuđena. Smatram da je Dragana blistava osoba. Ona je u detinjstvu hrabro pobedila rak, njen optimizam, briljantnost i humor uvek su me fascinirali. Bila sam srećna zbog nje iz dubine srca kada sam saznala da je njena beba rođena bezbedno “ izjavila je Li Đe.

Kroz vreme su se porodice Li Đe i Dragane sve bolje upoznavale. Dragana je rekla da Li Đe nikad ne dođe praznih ruku u posetu. Za nju je nezaboravan trenutak kad ju je Li Đe naučila da pravi kineske valjuške.

Li Đe kažea da je Draganina porodica u njenom srcu topla i ljubazna. Li Đe je bila najviše dirnuta kada joj je Draganina majka rekla: "Naš dom je tvoj dom u Srbiji. Ukoliko, dok si u Srbiji imaš bilo kakvih problema ili si tužna uvek možeš dođi u naš dom."

Jednoj mladoj devojci nije lako da bude stacionirana u inostranstvu dugi niz godina. Nakon 12 godina života u inostranstvu je za drugo dete izabrala ime „Jilu“ (Put)

Govoreći o radu Dragane, Čen Đuen’nan, pomoćnik direktora projekta na deonici Novi Beograd - Surčin auto-puta E763 u Srbiji, pohvalio je.

"Dragana danas ne samo da pruža visok kvalitet prevoda, već se može nazvati i specijalistom za komercijalne poslove. Ona može da poveže različite aspekte projekta, poput odštetnih zahteva i izmena projekta, nacrte ugovora itd, a takođe poseduje i određeno razumevanje prava. Bilo mi je drago što je ona tu da prevodi, jer ne prevodi samo osnovno značenje već i razjasni naš stav investitoru, nadzornom organu i podizvođačima, što drugi prevodioci ne mogu."

Li Đe je ponosna jer uviđa da Dragana iz dana u dan napreduje. Kao zamenik direktora projekta zadužena za kadrovska pitanja i upravljanje kontrolom kvaliteta, Li Đe strogo proverava kvalitet radova.

Kurir.rs/Čangđang