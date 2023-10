UDARAO ŽENU STOLICOM I IŠČUPAO JOJ PRAMEN KOSE! Koordinatorka iznela koliko se DECE trenutno nalazi u sugurnoj kući! ZASTRAŠUJUĆE

Od početka godine u porodičnom nasilju ubijeno je čak 26 žena, uključujući i troje dece. To je značajan porast u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo 23 femicida.

Taj broj se svake godine povećava, i iako razne nevladine organizacije upozoravaju i traže da se po tom pitanju nešto učini, jer je evidentno da je nešto zakazalo u institucijama. Prema jednom od radova koji je 2022. godine objavio Autonomni ženski centar, nasilje prema ženama predstavlja jedan od vodećih problema u domenu kršenja ljudskih prava. Veliki broj žena spas u poslednji čas pronađe u Sigurnoj ženskoj kući, u kojoj trenutno boravi više od trideset žena i dece, a policija i centri za socijalni rad nam gotovo 24 časa dnevno šalju nove žrtve porodičnog nasilja.

Upravo koordinatorka Sigurne kuće, Vesna Stanojević, gostovala je u emisiji Puls Srbije na Kurir televiziji.

- Nas ukupna situacija kada je u pitanju nasilje u Srbiji treba da zabrine. Bilo je toga i ranije, ali juče vidite recimo vest: u Zemunu tukao ženu stolicom i išćupao joj pramen koese. Nabrajaju se slučajevi nasilja jedni za drugim. Nasilja u Srbiji iman mnogo. Pitanje je kako će brojka ubijenih žena do nove godine izgledati. 26 je broj završno sa oktobrom. Bez obzira na to koliko je ubijenih, imamo mnogo žena koje trpe nasilje - konstatovala je Stanojević i dodala:

- U zemlji Srbiji žena je uvek kriva i svi će osuditi nju. Često čujem: Da je ona bila bolja ne bi on takav bio. Znači ona je kriva i nema tu priče.

Kaže da žene u velikom broju dolaze u sigurnu kuću sa decom, a potom iznela frapantan podata o njihovoj trenutnoj brojčanosti:

U sigurnoj kući nalazi se čak dvadeset petoro dece. To je čitav jedan razred školski. Ima ih svih uzrasta, od beba do srednjoškolaca. Generalno žene traže pomoć sigurne kuće onda kada više ne mogu da izdrže. Dešava se i da ih policija doveze u sigurnu kuću. Desi se nasilje u toku noći one budu izbačene na ulicu sa dvoje dece i vi imate osobu koja može da spava samo u parku, nema gde drugde. Tada su sigurne kuće jako značajne.

