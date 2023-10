STUDENTKINJA PROLAZI KROZ PAKAO ZBOG CIMERKE: Nas 3 smo u istoj sobi, ne znam kako da joj kažem, ovo je JAKO NEPRIJATNO!

Studentski život nije lak, posebno mladima iz unutrašnjosti koji se suočavaju sa brojnim izazovima, počev od odvajanja od kuće, novog smeštaja i načina života, do fakulteta i novih prijatelja.

Umeju stariji da kažu, da "ako nisi živeo u studentskom domu, onda nisi ni studirao", to je jedan od izazova sa kojima se mladi suočavaju, a da nije uvek sve lako i lepo svedoči i priča jedne studentkinje koja ima problem sa cimerkom u domu.

"Živim u studentskom domu i imam problem sa cimerkom jako dug vremenski period. Devojka se ne kupa, pere kosu možda dva puta u jednoj nedelji, ako bude i toliko. Jakna cela miriše na znoj i jako je neprijatno. Pogotovo što tu jaknu kači na čiviluk koji je prikačen na vrata. Tako da se odmah pri ulasku u sobu može osetiti. Devojka je inače po prirodi jako antisocijalan tip osobe. U prevodu vadiš joj kleštama reči iz usta. Takođe nije neka higineričarka po pitanju cišćenja sobe ili kupatila. A iza sebe zna da ostavi i očekuje da po nju neko čisti. Da menjam sobu, svakako planiram od decembra, u sobi sam ostala samo zbog druge cimerke koja je inače dušička. Tako da je ona jedini razlog zbog čega sam i dalje u istoj sobi.

Molim Vas, svaki savet dobrodošao. Čak sam i indirektno pokrenula temu o higijeni, o socijali i sl. Ali evidentno je da nema pomoći i u svakom slučaju ako to ne budem bila ja, onda neko svakako u budućnosti će trebati da stanuje sa njom i da se muči, kako tome stati na put?", napisala je ova studentkinja na društvenoj mreži Redit.

Korisnici ove mreže su imali različite savete, a bilo je i onih koji su doživeli slično iskustvo.

"Kako se tačno ne kupa, a pere kosu dva puta nedeljno? Mislim da je više do veša, može neko da se kupa normalno, a da veš upija mirise ako se ne pere redovno, naročito ako je soba puna đubreta. Ili je možda bila sama u sobi do sad pa ne konta da ljudi generalno imaju svoj karakterističan miris makar se tuširali 5 puta dnevno, ne isključujem ni tu opciju", jedan je od komentara.

Dodaju i da treba da prijavi referentu jer će isti problem imati svaka naredna cimerka.

"Njoj možeš da kažeš ali ne verujem da će to da reši problem. Svakako kaži asertivno ako odlučiš da kažeš. Poštuješ njenu odluku da smrdi i da je to ok ako živi sama, ali ovde ima drugih ljudi i male su sobe pa mora da se prilagodi za život u domu i sa drugima", pišu dalje korisnici mreže.

Jedna je podelila svoje iskustvo.

"Živela sam sa takvom docimerkom (delile smo kupatilo i frižider u hodniku)- nije se tuširala, bukvalno je hodnik smrdeo i ako je ona bila u sobi sa zatvorenim vratima, par puta nije ni vodu pustila u wc-u kada je završila sa obavezama. I jednom sam se tuširala posle nje i bukvalno sam pronašla us.... gaće (ako mi neko ne veruje imam dokaz)", "Moj predlog je da direktno kažeš da ima neprijatan miris", "Pozovi neke goste u sobu, i kao kad uđu i osete smrad, krenu da te zezaju za tu jaknu koja smrdi. Kao "ajde bre operi tu jaknu vidiš da vam cela soba smrdi, i onda ti reci: "ali to nije moja jakna" podrazumeva se da ona bude prisutna", predlagali su neki.

