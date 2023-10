DOBITNIK STANA IMA SVOJU TEORIJU ZA DOBITAK: Dobrivoj Martonoši za Kurir po osvajanju nekretnine u igri Uzmi račun i pobedi

KIKINDA - Dobrivoj Martonoši (60) iz Kikinde, postao je ponosni vlasnik dvosobnog stana u Novom Beogradu. Učestvovao je u nagradnoj igri „Uzmi račun i pobedi“ , a njegov skenirani račun, među 266 miliona pristiglih, izvukao je džudista Aleksandar Kukolj.

Nezaposleni učitelj kaže za Kurir da direktan prenos izvlačenja nije gledao.

Neočekivanu vest saznao je od koleginice.

- Pozvala je me je telefonom drugarica. I ona je Kikinđanka, ali živi u Beogradu. Upitala me je da li sam dobio stan. Ostao sam zatečen jer sam gledao neki film. Malo sam izvrteo kanale i imao šta da vidim. Da vam kažem iskreno, verovao sam u to da ću biti jedan od srećnih dobitnika. Pre dve nedelje, pošto sam poslao novi račun, rekao sam supruzi Tatjani da ćemo dobiti stan. Obećanje sam morao da ga ispunim. Veoma smo srećni i stan je došao u pravo vreme . Pomoći će nam da rešimo materijalne probleme - kaže Martonoši i dodaje da je poslao ukupno oko 200 računa:

- Osamdesetih godina dobio sam peticu na lotou. Tada je bila premija, a osvojio sam ondašnjih 2.500 nemačkih maraka. Imam teoriju koju zovem teorija čuda, a to je da me život uvek iznenadim lepim stvarima kada mi je to najpotrebnije. Zadao sam sebi zadatak da upoznam Aleksandra Kukolja i da mu se lično zahvalim - rekao nam je Martonoši.

