OVAKVO VREME KRAJEM OKTOBRA NIKO NIJE OČEKIVAO: Evo šta nas čeka narednih dana, prognoza donosi IZNENAĐENJE

Vremenska prognoza za Srbiju nam donosi pretežno sunčano i toplo vreme, i samo će ujutru po kotlinama i visoravnima na jugu i jugozapadu zemlje biti kratkotrajne magle.

Vetar će biti slab i umeren, južnih pravaca.

Najniža temperatura od 7 do 12 C, a najviša dnevna od 23 do 26 C, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, južnih pravaca.

Najniža temperatura od 10 do 12 C, a najviša dnevna oko 26 C.

Vreme narednih dana

Prema vremenskoj prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će se zadržati toplo vreme, sa dnevnom temperaturom i dalje iznad proseka.

U ponedeljak i utorak tokom većeg dela dana biće pretežno sunčano. U utorak po podne i uveče na severu i zapadu, a u toku noći ka sredi i u sredu i u ostalim krajevima zemlje, očekuje se prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Zatim se očekuje promenljivo oblačno, do subote suvo vreme sa sunčanim intervalima, a za dane vikenda povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Kurir.rs