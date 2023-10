SRPKINJA S MUŽEM ČUDOM PREŽIVELA MASAKR HAMASA! Zrenjaninac iz Izraela otkrio: Žive u gradu pored mog, još su POD VELIKOM TRAUMOM

Roni Beraha iz Zrenjanina koji živi Izraelu, u gradu Kfar Saba podelio je sa nama kako izgleda život stanovnika tog grada. Istakao je i sa kakvim poteškoćama se oni suočavaju za vreme ratnog stanja.

Zbog čega je odlučio da ipak ostane u Izraelu, iako se premišljao da li da ga napusti, kao i koji protivraketni sistem garantuje bezbednost građana ispričao je u jutarnjem programu Redakcija na Kurir TV.

- Sve je jako obavešteno od strane Pont front, to je kao u Srbiji civilna zaštita, ne znam kako bi se to tačno prevelo. Njihove instrukcije se pažljivo slušaju, tako da se ljudi pridržavaju. Zato u stvari ima i malo žrtava od raketnih napada Hamasa, naravno zbog toga što postoji aerodom koji nas zaista spašava. Aerodom je protivraketni sistem koji je Izrael izgradio uz pomoć Amerikanaca i zaista nas štiti svakodnevno - kaže Beraha.

Opisao je kako razmišlja lokalno stanovništvo nakon 24 dana ratnih sukoba Izraela i Hamasa.

- Ovo je rat protiv Hamasa. Poredi se sa Jomkipurskim ratom, a ono što je prethodilo samom početku rata je strahoviti teroristički napad, zapravo najveći koji Izrael pamti. On se poredi sa holokaustom sa pogromima u carskoj Rusiji. To su strahovita, neopisiva zlodela kojima smo svedočili. Narod je ovde bio sigurno desetak dana, sad smo tri nedelje od početka, bio je u potpunom šoku, narod Izraela. Odmah nakon toga su počeli pojedinci, ja i sebe tu ubrajam, počeli smo da se organizujemo, da pomažemo i da se nekako angažujemo. Zaista većina je bila u šoku totalnom - dodao je.

foto: Kurir TV

Izneo je i kakvo mišljenje preovladava, da li stati kad se oslobode taoci ili ići na uništenje Hamasa.

- Hamas je bukvalno zauzeo jednu teritoriju Izraela veličine Gaze, veličine celog tog pojasa Gaze i držao je jako puno taoca u tim kibucima i u gradu Zderotu, Ofakimu itd. To je bilo užasno dramatično zaista. Cela nacija, celo društvo se ujedinilo i to ne može da se nazove čak ni osudom. To je jedna spremnost za obračunavanje sa Hamasom. Sada konkretno imate jedan deo populacije koja mahom u prvom smislu traži povratak taoca kao prvu stvar, a imate i one koji veruju da je ta misija koja je određena od strane ratnog štaba, odnosno od strane vojske, da će uspeti u svom poduhvatu, odnosno da će raskrinkati barem taj militantni deo Hamasa i da će vratiti taoce - ističe Beraha.

05:43 SRPKINJA S MUŽEM ČUDOM PREŽIVELA MASAKR HAMASA! Zrenjaninac iz Izraela otkrio: Žive u gradu pored mog, još su POD VELIKOM TRAUMOM

Otkrio je i čudesnu sudbinu Srpkinje koja je s mužem bila na rejv zabavi kad je Hamas počinio masakr.

- Ja jesam u kontaktu sa nekolicinom državljana što Srbije što Izraela, ljudi koji imaju dvojna državljanstva kao ja i njih dvoje, to je jedan bračni par koji živi u Hanani, to je grad odmah ovde pored. Ona je dvojni državljanin, a muž joj je Izraelac oni su preživeli čuveni rejv u mestu Rejn i samim čudom su se spasili. Ja sam samo donekle s njima u kontaktu zato što su mahom pod traumama još uvek od tog stravičnog događaja 7.10. A mogu da kažem da trauma raste i ovako među populacijom, zato što je non stop ta pretnja od strane Hamasa, Hezbolaha i ostalih terorističkih grupa. I zaista ponavljam još jednom narod Izraela bez obzira da li su glasali za levu opciju, desnu opciju, centar ili bilo šta drugo ujedinjeni su oko toga da je ovo stvarno borba za opstanak - kaže sagovornik Redakcije.

Otkrio je i da li planira da napusti Izrael ukoliko se stvari dodatno zakomplikuju na frontu.

- Razmišljao sam o tome da napustim Izrael. Bile su mogućnosti da napustim Izrael s obzirom da su leteli avioni, ali sam odlučio da ostanem s obirom da je muzička škola počela skraćemo da radi. Ja predajem u muzičkoj školi i osećao sam se da moram da ostanem i da pomogne - zaključio je Beraha.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/Nevena Milošević

Bonus video:

01:05 OFANZIVA IZRAELA JE ZAUSTAVLJENA NAKON RETORIKE AMERIKE Stručnjaci bez dileme: Izrael mora snositi žrtve kako bi ostvario cilj!