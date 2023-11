TOKOM NOĆI STIŽE OLUJNI VETAR: U ovim delovima Srbije se očekuju najjači udari i do 80 kilometara na sat

Ove večeri u Srbiji je vedro i prohladno. Ali uskoro sledi preokret vremena. Večeras je u celoj Srbiji vedro. Trenutne temperature kreću se od 5 do 10°C, u Beogradu je 11°C. Zlatibor i Sjenica mere 6°C, a Kopaonik 1°C.

U ovom času zapadna Evropa nalazi se na udaru novog veoma snažnog ciklona sa Atlantika, pa se orkanska oluja obrušila na potez od Portugalije i Španije do Francuske i Britanskih ostrva. Ovaj deo Evrope još se nije oporavio od ciklona od pre dva dana, kada je poginulo najmanje 12 ljudi.

Vazdušni pritisak ove večeri u Srbiji pod uticajem ciklona sa zapada Evrope je ispod normale. U toku noći vazdušni pritisak biće u daljem osetnijem padu i to će biti uvod u novu promena vremena koja se očekuje drugog dana vikenda. U toku noći očekuje se dalji pad pritiska i pojačanje vetra.

Već ujutro i pre podne u celoj Srbiji duvaće veoma jak jugozapadni vetar, na planinama sa olujnim udarima od 80 km/h, a najjači udari vetra očekuje se na zapadu Srbije i u Podrinju, ponegde i do 100 km/h, što je bio slučaj i tokom jučerašnjeg dana kada je vetar obarao drveća i pričiniio i materijalnu štetu.

U košavskom području duvaće jak, na udare olujni jugoistočni vetar. Veoma vetrovito biće i u Beogradu, povremeno sa olujnim udarima od 60 km/h. Zbog veoma jakog i olujnog vetra ponovo se preporučuje oprez kako na otvorenom, tako i u saobraćaju, jer potencijalnu opasnost pri takvim udarima vetra uvek mogu da budu predmeti i drvored.

Srbija će se nalaziti u prednjem delu ciklona i u njegovom toplom sektoru, a u sklopu ciklona posle podne preko Srbije će preći hladni front. Neposredno pred prodor olujni udari vetra mogu biti najjači, tada praćeni i sa pljuskovima i grmljavinom, ali kako posle podne bude odmicalo, vetar će sve više biti u slabljenju.

Ujutro i pre podne slabe kiše može biti u Vojvodini. U većini predela pre podne biće suvo, čak ponegde i sunčano. Sredinom dana u Vojvodini, a posle podne i uveče i u ostalim predelima Srbije se uz prodor hladnog fronta očekuje jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti i izraženiji, uz grmljavinske oluje koje inače nisu uobičajane za novembar i za hladniji deo godine u Srbiji.

Zbog južnog strujanja i priliva tople vazdušne mase sa Mediterana, u Srbiji će u nedelju biti relativno toplo. Maksimalna temperatura biće od 18 do 24°C, a zbog fenskog efekta vetra najtoplije će biti u zapadnim, centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, u Podrinju i u košavskom području.

Kada bude započeo fenski efekat vetra, temperatura će veoma brzo biti u osetnijem porastu, tako da iako su temperature ove večeri širom Srbije ispod 10°C, već tokom prepodneva mogu biti preko 20°C. Ipak, posle podne očekuje se prodor hladnog fronta i osveženje, ali se ne očekuje značajnije zahlađenje.Dakle, sutra se očekuje skoro pa identična vremenska situacija kao tokom petka.

Nakon dosta sunca pre podne, posle podne jače naoblačenje doneće i Beogradu kišu, lokalno i jače pljuskove sa grmljavinom. Izraženo južno strujanje i sutra će usloviti da pesak iz Sahare u višim slojevima atmosfere dospe do našeg područja, pa će ponovo padati prljava kiša. Kasnije posle podne u severnim i zapadnim, a do večeri i u ostalim predelima očekuje se prestanak padavina i razvedravanje.

U ponedeljak će u većem delu Srbije biti sunčano i dalje natprosečno toplo za ovo doba godine. Maksimalna temperatura u većini predela očekuje se oko 20°C. U utorak novo naoblačenje, krajem dana i tokom večeri sa kišom i pljuskovima i grmljavinom, a u sredu se očekuje i pad temperature. Potom će petak doneti novi talas padavina, tako da nas u narednomn periodu očekuje veoma promenljivo vreme, uz red sunca, red kiše.

S obzirom na to da je prosek maksimalne temperature za ovaj deo novembra od 11 do 15°C, one će narednih dana biti za sedam, osam stepeni više od proseka, potom u postepenom padu i prema kraju sledeće sedmice temperature i vreme bili bi u skladu sa kalendarom. Prema trenutnim prognozama i dalje nema jačeg zahlađenja na vidiku.

