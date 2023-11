JP „POŠTA SRBIJE” ISPUNILA SVE ZAHTEVE Očekuje se prekid obustave rada i normalizacija rada u toku dana

Beograd, 07. novembar 2023. godine - V.d direktor JP „Pošta Srbije” Zoran Đorđević saopštio je danas na konferenciji za javnost da će preduzeće ispuniti sve zahteve radnika u obustavi rada, te da se očekuje da će se rad preduzeća normalizovati do petka.

„Razmišljao sam kako odgovoriti na sve zahteve radnika koji su danas u protestu, u okvirima u kojima se mi krećemo. Došli smo do rešenja i mogu ovim putem da pošaljem poruku da smo odgovorili na sve zahteve“, rekao je on.

Novčane nadoknade koje će JP „Pošta Srbije” obezbediti radnicima biće realizovane na sledeći način: poštari i dostavljači dobijaju 10 RSD po dostavljenoj registrovanoj pošiljci; dostavljači dobijaju 10 RSD po preuzetoj post-ekspres pošiljci; šalterski radnici, tehničari u pošti i upravnici pošte IV i V reda mogu da dobiju od 180 – 650 RSD po radnom danu u zavisnosti od procenta produktivnosti (od 60 do preko 100 procenata); tehničari u pošti, logističkim centrima, vozači motornih vozila i kontrolori, kao i tehničari 1 i 2, samostalni tehničari u Kol centru i Hibridnoj pošti, standard radnog vremena, dobijaju 650 RSD po radnom danu; tehničari u pošti u RPLC, vozači motornih vozila, kontrolori (smenski rad) dobijaju 1.200 RSD po danu; upravnici pošte od 0 do III reda, glavni kontrolori, kontrolori i blagajnici, ukoliko je mesečna produktivnost jedinice u kojoj su angažovani veća od 90% dobijaju 500 RSD po radnom danu, dok će svi zaposleni koji žele da rade van radnog vremena moći da zarade 20% od poštarine po masi za dostavljene pakete i post-ekspres pošiljke.

„Svi navedeni iznosi su NETO, a budući da je to jedan od zahteva radnika, ostvarivanje prava na naknadu u novembru i decembru 2023. godine nije uslovljeno potpisavanjem ugovora sa PD Post PRO d.o.o.“, naveo je Đorđević i dodao da predviđena povećanja ne znače da neće biti povećanja plata koje je planirano u januaru.

„Prvog novembra smo imali sastanak sa tri najveća sindikata i želimo da izađemo pred Vladu. Dobit je isplaćena, zapošljavanje je dogovoreno sa funkcijom mreže, a povećanje plata biće između 10 – 20 odsto. Otvaramo mogućnost da svojim radom ljudi mogu da zarade mnogo više i da tačno znaju koliko povećanje će ostvariti za dodatni rad“, saopštio je Đorđević. On je dodao da neće biti revanšizma ka radnicima koje su obustavili rad, te da očekuje da se nakon održane konferencije njihov rad nastavi: „Neće biti revanšizma, diskriminacija radnika je zakonom kažnjiva, nikada ne bih dozvolio da bilo kakav revanšizam postoji i to ću saseći u korenu“, rekao je on i dodao da očekuje da se rad preduzeća po prekidu obustave rada u potpunosti normalizuje najkasnije do kraja nedelje.

foto: Pošta/Vuk Branković

„Očekujem da obustava rada prestane odmah, na sve zahteve smo odgovorili i dobili sve što su tražili. Mi smo Pošta Srbije i moramo da radimo u interesu države. Nisu to samo paketi, tu su pozivi za operacije, laboratorisjki nalazi, sudska pisma, niko ne treba da bude talac zbog obustava. Dajte da radimo, Srbija i građani su iznad svih nas“, poručio je Đorđević i istakao da će sve odluke koje su usvojene danas biti sprovedene i retroaktivno, te da se povećanje plata odnosi na period od 1. novembra.

JP Pošta Srbije prva tri kvartala tekuće godine završila je sa 28,9 miliona evra neto dobiti, a trenutno su u razvoju mnogobrojni projekti koji mogu doneti unapređenje poslovanja.

„Tu su paketomati, e novčanik, e arhiv i druge usluge koje prate digitalizaciju. Kvalitet našeg rada je prepoznat i mi smo krenuli u saradnju sa DHL-om, jednom od najboljih pošta na svetu, a krećemo sa njima i u izgradnju logističkog centra“, rekao je on.

JP Pošta Srbije predstavila je i novi cenovnik usluga i različite načine isporuke. Prvi način je preuzimanje pošiljke u pošti usluga koja će koštati 200 RSD, isporuka na paketomatu koštaće 220 RSD, a isporuka na kućnu adresu 350 RSD.

Zaposleni koji isporučuje na adresi biće nagrađen ako je isporuka na kućnu adresu ili ima makar dva pokušaja uručenja.

„Želim što pre sa ovim merama da izađem radnicima u susret, sutra ću obići Novi Sad gde su bili najveći protesti, razgovaraćemo sa radnicima. Daću pisani nalog za izvršenje svega navedenog. Bitno je da se klijenti koji imaju ugovore vrate Pošti Srbije. 14.100 ljudi i porodica zavisi od ovoga. Ljudski životi zavise od našeg rada i nadam se da će društvena odgovornost proraditi“, zaključio je on.