ALEKSANDAR JE NAJMLAĐI PRAVOSLAVNI VOJNI SVEŠTENIK PO SVEŠTENIČKOM "STAŽU" Ima 11 skokova iz aviona, a ovako je pristupio VOJSCI!

Za razliku od svih ostalih zanimanja koja čovek može da odabere u svom životu, jedino se vojnik zaklinje da će svoju otadžbinu braniti pre svega čašću, ali i svojim životom. Nepokolebiva vera u Gospoda Boga takvoj reči daje pun smisao i konačno ispunjenje onda kada za to kucne odsudni čas, poručio je u intervjuu za Kurir vojni sveštenik jerej-kapetan Aleksandar Sekulić.

Početkom avgusta 2013. godine obnovljena je verska služba u Vojsci Srbije, a ovog meseca obeležiće desetogodišnjicu svečanom akademijom. Sekulić ističe da je takva odluka tekovina koja zavređuje svaku pohvalu.

- Značaj ovog događaja koji obeležavamo predstavlja vaspostavljanje lika i dostojanstva svih onih koji svojim životom nesebično služe u VS odvajkada pa sve do danas. Verska služba se, od samog uvođenja 1839, tačnije rečeno, od njenog vraćanja 2013. pa sve do danas, razvijala isključivo uzlaznom putanjom. Broj sveštenoslužitelja raste, iako interesovanje za služenje u vojnim uslovima zapravo predstavlja lični izazov i proveru istinitosti naše namere da se zaista posvetimo služenju Bogu i rodu.

Aleksandar Sekulić foto: Privatna Arhiva

Možete li nam reći nešto više o vašem angažmanu u VS? Gajite ljubav prema veri, otadžbini i prema VS?

- Govorim kao najmlađi vojni sveštenik, ne po godinama života, već po svešteničkom "stažu". Čin koji imam u VS je kapetanski, i to upravo zbog dužine prethodnog radnog staža u Patrijaršiji srpskoj, u kojoj sam radio od 2009. godine. Istina je, može se reći da sam padobranac početnik, ili što bi iskusni i pravi padobranci žargonski rekli "gurtnaš". Imam ukupno jedanaest skokova, od kojih jedan tandem, šest iz aviona "cesna 182" i četiri iz aviona "antonov AN-2". Upravo je pominjanje ove padobranske priče svojevremeno, tačnije krajem 2020. godine, iznedrilo pitanje na koje sam mogao dati samo jedan tačan odgovor, a pitanje je glasilo: "Želiš li da postaneš vojni sveštenik?" Za mene lično, to je bilo pitanje časti. Tako sam od 22. novembra 2021. godine počeo zvanično da služim u VS. Pored toga, pribrojan sam bratstvu Crkve Svetog Aleksandra Nevskog, u kojem služim od Vidovdana 2009. godine. Ljubav prema veri, otadžbini i njenoj vojsci za mene su istinska i suštinska pitanja smisla i sadržaja života.

Skok iz aviona foto: Privatna Arhiva

Prate ih u stopu Sveštenici u mantiji i čizmama Pripadnici VS su različitih veroispovesti, ali su svi ravnopravni. Koliko ih vaše prisustvo dodatno motiviše? - Znam da se svaki od sveštenika trudi da na svoj način i prema meri dara koji mu je Gospod pružio doprinese da se i u stvarnosti ostvari ona knjiška definicija da smo mi tu "u funkciji razvoja, izgradnje, održavanja i povećanja operativnih sposobnosti VS". Znam vojne sveštenike koji se ne ustručavaju da s pripadnicima vojske prođu najstrože i najzahtevnije obuke, da ih u stopu prate, doslovno i "po šumama i gorama", na nebu, po vodi i u vodi... Smatram da je, iako je ova zemlja više puta menjala svoje ime, pitanje našeg identiteta zavetno. Imamo mnogo razloga da požrtvovano čuvamo obraz svoje Majke Srbije i da se ponosimo našom svetom službom koja nam je od Boga poverena.

Aleksandar Sekulić foto: Privatna Arhiva

Koliko se poštuju verska prava u VS? Koliko ima pravoslavnih bogoslužbenih prostora, a koliko pravoslavnih sveštenika raspoređenih unutar jedinica VS?

- Jedan naš sabrat, vojni sveštenik, voli da kaže da on nema "kantar na kome bi izmerio veru vojnika" i čiju bi meru prikazao nadređenim starešinama. Bez obzira na to, siguran sam da se verska prava u potpunosti poštuju i zaista mi nije poznat ni jedan jedini slučaj kršenja ustavnog prava slobode veroispovesti bilo kog pripadnika VS. Imamo otvorenu mogućnost da nam se obrate čak i pripadnici drugih veroispovesti radi razgovora na bilo koju temu koja ih zanima. Što se tiče broja bogoslužbenih prostora koji su dostupni pravoslavnim vernicima, od planiranih 50, za sada je ukupno 41 u funkciji. Imamo 20 vojnih sveštenika. Svi oni su profesionalna vojna lica, istovremeno i sveštenoslužitelji Srpske pravoslavne crkve, uglavnom jereji i protojereji, kao i oficiri VS rangirani u činovima od potporučnika do potpukovnika.

Kurir.rs/ Mina Branković