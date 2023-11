RADOJEVIĆ ŠKODRIĆ: Počeo sa radom digitalni mamograf u Leskovcu, pregledane prve Leskovčanke

- Karcinom dojke je bolest od koje oboleva najveći broj žena, ali najveći broj i umire. Godišnje se u Srbiji razboli 4.500 žena, a umre 1.700. Na ovaj način ćemo omogućiti da se bolest otkrije u najranijoj fazi kada je moguće izlečenje. A to je ono što je najvažnije - izlečenje svake majke, sestre, ćerke ili supruge. Zato ne treba govoriti o procentima, one su 100 procenata svake porodice - izjavila je Radojević Škodrić podsetivši da je ovaj savremeni aparat, leskovačoj bolnici uručio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, 24. oktobra, u sklopu paketa najveće nabavke dijagnostičke opreme ikada do sada.

- Prvih šest pacijentkinja je već pregledano, mamograf će ubuduće raditi u dve smene. Pre podne će se obavljati dijagnostički pregledi, a u popodnevnim časovima će se obavljati skrining - pojasnila je ona.

Osvrnuvši se na pisanja pojedinih medija o tome kako pomenuti aparat „nije u funkciji i ko zna kada će biti“, direktorka RFZO-a je istakla da su ona neistinita, da stvaraju strah i konfuziju među pacijentima, a pokazuju i koliko oni misle o zdravlju građana Srbije.

- Kao što možete da vidite, to nije tačno. Kao svaka ozbiljna i odgovorna vlast, mi smo uradili sve po proceduri – kada u zdravstvenu ustanovu unosite bilo koji medicinski aparat, on mora da se instalira i da prođe određene procedure pre nego što se pusti u rad, zbog bezbednosti pacijenata i zdravstvenih radnika. Za razliku od njegovih prethodnika iz bivše vlasti, predsednik Aleksandar Vučić je, kao i uvek, ispunio svoja obećanja. Prisetimo se da je u njihovo vreme pacijent morao sam da obezbedi sve od najosnovnijih stvari poput konca i gaze, a pogledajmo gde smo sada i gde ćemo tek da budemo, jer sa ovakvim ulaganjima u zdravstvo ne sme da se stane. I kao što je predsednik Vučić i najavio, opšta bolnica u Leskovcu će do kraja ove godine dobiti magnetnu rezonancu, a sledeće i angio salu. Meni kao nekom iz zdravstvene vlasti, predsednik je dostupan 24 sata, zna ime i prezime svakog deteta obolelog od retke ili teške bolesti, i o njihovom stanju se raspituje čak i kad im zdravlje nije više ugroženo - izjavila je Radojević Škodrić i dodala da su edukaciju kadra u Leskovcu, sproveli najveći eksperti iz KC Vojvodine, gde ovaj aparat postoji već duže vreme.

Takođe, u planu je da ovakve mamografe dobiju Vračar, Kragujevac, Niš, Vladičin Han, Babušnica, Kuršumlija, Negotin, ali i druga mesta sa ciljem da svaka žena u Srbiji dobije priliku da pravovremeno uradi pregled koji može da spasi život, a što će drastično doprineti očuvanju i unapređenju zdravlja naših građanki.

-I zato, zbog svih žena, prestanite da izmišljate ovakve stvari - zaključila je prof. dr Sanja Radojević Škodrić.

