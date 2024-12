Kraljevina Srbija u Prvom svetskom ratu ratovala je protiv Austrougarske i drugih Centralnih sila od 28. jula 1914. kada joj je austrougarska vlada objavila rat pa sve do kapitulacije Austrougarske 3. novembra 1918. godine.

- Prvi svetski rat je zanimljiv primer onoga što se zove "Mission creep". Austrougarska je ušla u rat sa jednim ciljem , ona je htela da uništi Srbiju u malom ratu, ali je Nemačka htela veliki rat, u kojem će uništiti Francusku i Rusiju. Onda je Austrougarska dobila podršku Nemačke i pokušala da uništi Srbiju, ali to nije uspela. Dakle, Srbija je ostvarila dve neverovatne pobede. Prva je na Ceru , koja se smatra prvom savezničkom pobedom. Druga je na Kolubari , a pre te bitke, Austrougari uđu u Beograd i imaju specijalne medalje za osvajanje Beograda, i za tri dana ga gube. Ta 1914. godine je pokazala izuzetnu snagu naše vojske i organizaciju cele države. Vojska je ogledalo države - započeo je Marković, pa nastavio:

Antonijević je pričao o Nemačkoj, njenoj zavisti, ali i industrijalizaciji koja je bila iznad svakog nivoa u to vreme:

- Što se tiče kolonijalnih sila, naravno da je Nemačka nekako gledala sa velikom zavišću one kolonijalne sile koje su u ranijim periodima uspele da ostvare neke svoje težnje. Nemačka to nije uspela, već se razvijala unutar sebe, dakle ta industrijalizacija je bila neuporediva sa onim što se, u tom trenutku, dešavalo u ostalim zemljama Evrope. Na taj način rastao je i sentiment ka nekim osvajačkim pokušajima. Dosta je tu podataka, ali pripreme za rat su kretale i ranijih godina, a on je došao maltene očekivano.