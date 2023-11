OPREZ, SRBIJOM HARA OPASNA DROGA! Služi da omami, a mete su DEVOJKE: Evo na koji način dolazi u kontakt sa žrtvom

Prof. dr Snežana Đorđević iz Centra za kontrolu trovanja Vojnomedicinske akademije (VMA), upozorila je na opasnost od nove droge koja se pojavila na tržištu u Srbiji, a koja se zove GHB.

Ova droga se koristi u kriminogene svrhe, najviše silovanje, ali može i za druge radnje jer se osoba koja je konzumira ne seća ničega.

Prof. Đorđević je ispičala i kakvoj se vrsti droge radi, ali je pričala i o trovanjima lekovima, alkoholom, psihoaktivnim supstancama i to sve više kod dece i omladine.

- Na sreću, ova droga GHB se kod nas nije zloupotrebljavala do relativno skoro. Pre nekoliko godina je to postao neki, kako bih rekla, trend u Evropi. I ono, recimo, što je interesantno za tu drogu GHB, ja sam čula, pa ima sigurno, jedno 15 godina. Moja drugarica koja je otišla u inostranstvo i onda mi ona priča, da ima neka droga, pa to se lako sintetiše, pa lako je dostupno, pa to ne može da se detektuje u piću jer je bez boje, bez ukusa i bez mirisa. E, tad je to bilo samo u nekoj priči, samo smo čuli za to.

- Ali evo, posle izvesnog vremena, to se pojavilo kod nas i ono što je uglavnom karakteristično za tu drogu jeste zaista da se koristi u kriminalne svrhe, za omamljivanje žrtve i za silovanje. Obično su devojke na meti nekih mladića, u klubovima, kafićima, znači stavi se nekoliko kapi u piće, čak može i u vodu da se sipa s obzirom na to da je već u obliku rastvora ova supstanca. Ne menja ukus i prosto, u početku dovodi do nekih simptoma, koji su slični delovanju etanola, znači neka vrsta opijenosti, opuštenosti i tako dalje, ali kasnije može da dovede do ozbiljnog poremećaja svesti.

- Takođe, ono što je karakteristično za to jeste da žrtva nema mogućnosti da se brani. Prosto gubi se snaga i čak ukoliko dođe do gubitka svesti, može da se radi sa žrtvom šta god, a kada se osoba probudi, vrlo brzo prestaje delovanje te droge i vrlo brzo se metaboliše i eliminiše i onda ju je jako teško detektovati ukoliko se ta osoba ne javi odmah lekaru i ukoliko se odmah ne uzme uzorak iz analize. Takođe, žrtva ima kratkotrajnu amneziju, ne seća se ničega.

- E sad, to je problem u zakonu, u krivičnom pravu, zato što dok se ne dokaže da je neko zaista bio silovan, ne možete ništa protiv te osobe da preduzmete. Tako da je to zaista nešto što je opasno.

- Ono što je još interesantno za ovu drogu jeste da je GHB prisutan u organizmu. Znači, to je jedan neurotransmiter, gamma hidroksibutirat koji se normalno stvara u organizmu. I sada, kada se obavlja analiza, moramo da napravimo razliku između endogenog, odnosno normalno prisutnog GHB i onoga što je uneto - objašnjava dr Đorđević.

Kurir.rs/Telegraf