I VEČERAS OBILNI PLJUSKOVI! Tokom noći kiša će preći u sneg u ovim delovima Srbije

U većem delu Srbije večeras pada kiša, dok je suvo uglavnom u većem delu Vojvodine. Nakon jučerašnjeg skoro pa prolećnog vremena i temperatura i preko 15°C, danas je došlo i do zahlađenja. I u nastavku večeri i tokom noći u većem delu Srbije očekuju se kiša i pljuskovi, a ponegde se očekuju i veće količine padavina. U naredna dva sata na području Vojvodine biće uglavnom suvo, naroičito na severu Vojvodine.

Istovremeno, kasnije tokom večeri veoma snažan sistem sa juga Crne Gore preko Prokletija prebaciće se na južne predele Srbije i doneti veoma obilne pljuskove sa grmljavinom, a na udaru će se prvo naći Metohija i Pešterska visoravan i to na širem području Tutina i Novog Pazara, kasnije i ostatak KiM, a ima uslova da se kasnije ovaj grmljavinski sistem prebaci i na Pčinjski i Jablanički okrug. U ovim predelima u kraćem vremenskom intervalu u vreme intenzivnijih pljuskova sa grmljavinom može da padne i do 30 litara kiše po kvadratnom metru.

foto: Dado Đilas

Grmljavina nije uobičajena pojava u ovom delu godine u Srbiji, ali nije ni retkost. Ipak, deo Srbije gde se večeras očekuje grmljavina, naročito Metohija, odlikuje se drugačijim režimom padavina u odnosu na veći deo Srbije koji ima kontinetalni, a Metohija maritimni tip, nalik mediteranskom, kada se najobilnije padavine javljaju upravo u ovom delu godine, a naročito što se ovaj deo Srbije nalazi prvi na udaru nakon jakih grmljavinskih oluja i nepogoda i obilnih padavina u južnom i centralnom delu Crne Gore, koji se prethodno obrušio sa Jadrana.

Inače, kasnije posle podne i ove večeri veći deo Crne Gore našao se na udaru grmljavinskih oluja, poplava, bujica i nepogoda. U ostalim predelima ne očekuju se obilne padavine kao na jugu Srbije i kiša će biti uglavnom slabog do umerenog intenziteta, ponegde praćena i pljuskovima. Tokom noći kiša će na višim planinama jugozapadne Srbije iznad 1500 metara nadmorske visine preći u sneg.

I u Beogradu trenutno pada kiša, a kišvito se očekuje i tokom večeri i noći. Trenutne temperature u većem delu Srbije kreću se od 5 do 10°C, u Beogradu je 9°C. Sjenica meri 6°C, Zlatibor 5°C, a Kopaonik 3°C. Tokom noći temperatura bez većeg kolebanja i kretaće se kao i sada, uglavnom od 5 do 10°C, u Beogradu oko 8°C, na višim planinama oko 0°C.

foto: screenshot Infokop

I u sredu će u većem delu Srbije biti kišovito, dok se na planinama očekuje sneg. Ukupno će tokom utorka i rede u većem delu Srbije da padne od 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, na zapadu i jugu Srbije od 20 do 40 litara, lokalno i više, dok se na planinama iznad 1000 metara nadmorske visine očekuje 10 do 20 cm snega.

Maksimalna temperatura biće u sredu od 8 do 12°C, u Beogradu oko 10°C i dnevna temperatura neće se bitnije razlikovati od jutarnje, odnosno neće biti većeg kolebanja tokom dana. Zbog obilnijih padavina, u naredna dva dana očekuje se veći porast nivoa reka na zapadu i jugu Srbije, ali bez opasnosti od poplava, osim kod manjih bujičnih tokova, gde lokalno može doći do manjih izlivanja.

Prema trenutnoj vremenskoj prognozi, u četvrtak se očekuje kratkotrajna stabilizacija vremena, ali će biti hladno. Zbog vedrog jutra na severu se očekuje mraz, dok se u južnim i centralnim predelima ujutro ne očekuje mraz zbog oblačnosti sa slabom kišom, ali se tokom dana i u ovim predelima očekuje delimično razvedravanje.

Maksimalna temperatura u četvrtak od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C. Već u petak nova i jača promena vremena, a tokom vikenda veoma izražen hladni front doneće jače zahlađenje i kišu nižim, sneg brdsko-planinskim predelima, a usled daljeg zahlađenja uslova za sneg biće čak i u nižim predelima, naročito u nedelju, kada bi u većem delu Srbije mogao pasti i prvi sneg u nižim predelima.

Kurir.rs/Telegraf