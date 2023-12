UPOZNAJTE LJUBOMIRA, U GRUDIMA IMA DVA SRCA NA STRUJU: Pet godina sam čekao na OVO! A dočekao je da uđe u istoriju!

Dva srca na struju kucaju u grudima Ljubomira Petrovića (53) iz Aleksandrovačke Župe. Ovaj ipak mlad čovek, koga je bolest već odvela u invalidsku penziju i koji se sad vratio sa ivice života i smrti, ušao je u istoriju srpske medicine - prvi je pacijent kome su ugrađena dva veštačka srca.

Na Klinici za kardiohirurgiju UKC Srbije svi su posebno ponosni - nakon 10 godina pošto su ugradili prvo veštačko srce za levu polovinu srca, sada su spasli život čoveku ugrađujući mu i levo i desno veštačko srce, to jest dve srčane pumpe. Prag Druge hirurške klinke, kako je uobičajen naziv za ovo zdanje, Ljubomir je jedva prešao, da diše i stoji, nije mogao. Srce mu je radilo svega osam odsto. Sa sigurnog puta u smrt vraćen je u ponedeljak, nakon četvoročasovne operacije, velikog poduhvata u kome je učestvovalo čak 30 ljudi.

1 / 9 Foto: Petar Aleksić

Leži na intenzivnoj nezi Centra za transplantaciju srca Klinike za kardiohirurgiju. Posred grudi pruža mu se dugačka gaza, prekrila je rez, a ogromna kiseonička maska lice. Klima glavom da nas pozdravi. Levo i desno po jedan monitor za svako novo, veštačko srce i mnogo kablova. Neki vode i do dva aparatića na krevetu pored njega - delovi pumpi. Svaki za po jedno novo srce. Uzima ih u ruke asist. dr Emilija Nestorović, načelnica Centra za transplantaciju srca i mehaničku potporu srcu Klinike za kardiohirurgiju.

- Ovo je Ljubomirov novi život. Ovde se vidi kako radi i levo i desno srce - priča dok pored kreveta uzima torbicu, modernu:

foto: Petar Aleksić

- A ovde će da nosi ova svoja dva srca i s njima rezervne baterije, koje se pune na struju i mogu da traju do 17 sati. Tako malo, elegantno i, što je najvažnije, nečujno, jer ovo su lagane, najmodernije pumpe koje ne bruje kao one stare.

PUMPE NEMAJU ROK TRAJANJA - Pumpe nemaju rok trajanja. Napravljene su prvenstveno kao most do transplantacije srca, međutim odobrene su i kao definitivni način lečenja, jer imate pacijente koji zbog godina i drugih bolesti nisu kandidati za transplantaciju. Do sada su postojala veštačka srca koja su bila stara tehnologija - veliki, bučni uređaji koji pacijentima nisu davali komforan života, a i s njima su živeli kraće i s brojnim komplikacijama. Ugradnjom dva lagane i nečujne veštačke pumpe ne samo da pacijentu spasemo život nego može i da se vrati normalnom životu dok čeka transplantaciju - naglašava dr Nestorović.

- Jako loše sam bio - polako, reč po reč, izgovara Ljubomir kroz masku.

- Pet godina čekao sam na transplantaciju srca. I ništa. Ali spasli su mi život sa dva veštačka srca. Hvala mnogo i lekarima i sestrama. Hvala do neba - veli Ljubomir, koga ne želimo da uznemiravamo.

Dr Emilija Nestorović foto: Petar Aleksić

- Pacijent je dobro, ovo sve je normalan postoperativni tok, sada je izazov da se uskladi aktivnost srca sa dve srčane pumpe, sa ta dva veštačka srca - kaže dr Nestorović i dodaje:

BROJKE 5 godina Ljubomir na listi za transplantaciju 5 transplantacija srca svega urađeno u 2023. 52 srca urađena u UKCS za 10 godina 70 ljudi čeka na listi za transplantaciju srca 140 veštačkih srca, levostranih, ugrađeno u UKCS za 10 godina

- Uspeli smo do sada da spasemo život 140 pacijenata koji imaju levostranu srčanu slabost ugradnjom srčane pumpe za levu stranu i da im kupimo vreme do transplantacije, kojih smo za to vreme uradili 52. Neki još žive na toj pumpi. Češća je levostrana slabost, jer je na levoj strani srca glavni motor. Međutim, pacijenti koji imaju obostranu srčanu slabost su nam najteži. Kao jedinu opciju do sada su imali transplantaciju srca, ali smo svedoci kako svaki dan neko od njih umre ne dočekavši tu transplantaciju. Ovo je revolucionarna metoda, uspeli smo pacijentu sa obostranom srčanom slabošću, koji je bio osuđen samo da čeka transplantaciju, da ugradimo dve srčane pumpe, tzv. dva veštačka srca, koja menjaju i levu i desnu stranu srca, i da tako kupimo vreme - ističe dr Nestorović.

Jelena S. Spasić

foto: Kurir