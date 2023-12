SRPSKI PLES PONOVO NA VRHU SVETA

Reprezentacija Srbije se vratila sa Svetskog prvenstva u plesu - IDO WORLD JAZZ, BALLET, MODERN AND CONTEMPORARY CHAMPIONSHIP, sa čak 11 medalja (3 zlatne, 5 srebrnih i 3 bronzane medalje). Plesni klub DANCE FACTORY osvojio je 7 medalja (3 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzanu) a plesni klub RIS 4 medalje (2 srebrne i 2 bronzane).

Džez ples (jazz dance) i savremena igra (modern and contemporary dance) su plesne discipline koje objedinjuju sport i umetnost u nastupima koji su pravi praznik za oči publike, a svetsko prvenstvo je ovoga puta održano od 26. novembra do 3. decembra 2023. u gradu De Panne u Belgiji, gde se ove godine nadmetalo skoro 4000 takmičara iz 33 zemlje sa 5 kontinenata.

Pre 10 godina, 2013. godine, Srbija je prvi put donela medalje sa velikih međunarodnih takmičenja. Od tada, svake godine se bar nekoliko puta zapeva naša himna na najvišem postolju, a tu tradiciju smo nastavili i sada - ovaj impresivni pobednički niz svedoči da je naša mala zemlja u samom vrhu evropskog i svetskog plesa.

Ove godine plesna reprezentacija naše zemlje imala je čak 65 takmičara iz 2 plesna kluba – RIS i DANCE FACTORY. Zahvaljujući talentu i predanom radu velikog broja trenera, koreografa i plesača Srbija je u samom vrhu sveta. Posebno nas raduje činjenica da smo medalje, pa i one zlatne, osvojili u kategorijama i dece i juniora, što svedoči o tome da ples u Srbiji pored visokog nivoa na kome se trenutno nalazi ima i vrlo svetlu budućnost.

REZULTATI: U kategoriji dece zlatne su bile Mila Ivanović i Darija Ristić– „SHOW ME“ - džez duo deca, a srebrne IN TOO DEEP (savremeni grupa dece) i DISCO IS BACK (džez grupa dece), sve iz kluba DANCE FACTORY.

U kategoriji juniora Srbija je dominirala osvojivši:

Zlata u kategorijama solo džez juniori 2 (Nađa Lukić, DANCE FACTORY) i formacija džez juniori (EL TANGO, DANCE FACTORY);

Srebra u kategorijama solo savremeni juniori 2 (Lara Iliev, DANCE FACTORY), duo savremeni juniori 1 (REMEMBER TO FORGET, Iva Kostić/ Vanja Kavedžić, RIS) i grupa savremeni juniori “LOST IN TIME “, RIS);

Bronze u kategorijama solo savremeni juniori 2 (Maša Janjušević, RIS), solo džez juniori 1 (Ana Teslić, DANCE FACTORY) i formacija savremeni juniori (RIDERS ON THE STORM, RIS).

Pored medalja, naše korografije su sa nasle u čak 12 finala.

Finalisti iz plesnog studija RIS: 4. mesto na svetu osvojile su Maša Janjušević (solo džez juniori 2), Nataša Spremo (solo savremeni juniori 1) i Nina Vukić/ Maša Janjušević (duo savremeni odrasli), a 5. mesto Nina Vukić (u dve katgorije solo džez odrasli i solo savremeni odrasli) i Nataša Spremo/ Nađa Dukić (duo savremeni juniori 1)

Finalisti iz plesnog kluba DANCE FACTORY: 4. mesto RAINING MEN (džez grupa juniora) i REVOLUTION IS FEMALE (savremena formacija juniora), 5. mesto IS IT HUMAN NATURE (savremeni grupa juniora), a 6. mesto Đurđina Ivanković/Nađa Lukić (džez duo juniori 2), Lara Iliev/Helena Nenezić (savremeni duo juniori 2) i formacija seniora HIGHER, u kojoj su učestvovali plesači oba plesna kluba.

Koreografi zaslužni za uspeh naše reprezentacije su iz plesnog kluba DANCE FACTORY (Staša Stojanović, Nataša Gvozdenović, Maša Anić, Milica Nešić, Jelena Bulatović, Nina Popović, Magdalena Ivanović, Kristina Jelić) i plesnog kluba RIS (Lea Abinun, Tamara Popović, Miloš Isailović), a veliki doprinos imaju i svi ostali treneri i saradnici klubova koji su predano radili sa decom tokom priprema za ovo takmičenje. Njihove ideje i kreativna rešenja uvek donesu nešto novo na svetsku plesnu scenu.

“Naši plesači, koreografi i treneri su bili sjajni na sceni i van nje. Puno nam je srce kada na takmičenje izađemo u bojama naše zemlje i kada ogrnuti zastavom čekamo proglašenja pobednika. Borimo se da budemo još bolji i da svoje klubove i zemlju predstavimo u najboljem svetlu. Hvala svima koji nas podrzavaju u tome” rekla je Staša Stanković, kapiten srpske reprezentacije.