DVE SEKUNDE NEČIJEG ZADOVOLJSTVA, VIŠEDNEVNI PAKAO ZA DRUGE! Deca ometena u razvoju s porodicama PREŽIVLJAVAJU UŽAS zbog petardi

Dok se većina građana raduje praznicima i slavljima, osetjivim grupama ovaj period godine ne prolazi u veselju.

Buka i svetlosni efekti koji nastaju upotrebom petardi i vatrometa ugrožavaju zdravlje dece sa smetnjama u razvoju, pa su roditelji ovih dana prinuđeni da budu na posebnom oprezu.

Novopazarka Amina je samo jedna od dece sa smetnjama u razvoju čiji roditelji ovih dana ne spavaju mirno.

Novinar Kurir TV Emir Ličina simulirao je paljenje petarde uz pitanje šta da je stvarno pukla i da li su dve sekunde nečijeg zadovoljstva vredni dugoročne patnje drugih osoba.

Vatrometi i petarde ne prijaju svima. Najmanje deci sa smetnjama u razvoju. Amina ima 16 godina. Novogodišnja euforija za nju i njenu porodicu ne postoji. Zbog pojedinosti koje praznici nose, ovo doba godine je posebno problematično za njih.

- Ljudima koji nemaju ovakvu decu i nisu upoznati sa tim misle da je pretverivanje zbog svega ovoga, ali verujte mi da nije. To su prave porodične traume koje se dešavaju kad su ovi praznični dani, kad je puno petardi u upotrebi - objašnjava Aminin otac Edin Mavrić.

Zbog revelike buke, Aminino zdravstveno stanje se lako pogorša.

- Ona dobija napade, bude u nekom stresnom stanju, počinje da se koči, počinju da joj se koče ruke, noge. To je devojčica od 16 godina, počinje malo nepovezano da priča, plaši se. Priča jednu istu rečenicu, mnogo puta ponavlja jer dolazi do jedne određene blokade u njenom razmišljanju i baš je to stresna situacija. Moramo da koristimo veću količinu lekova nego obično i baš je to traumatično za mene, moju suprugu, čitavu porodicu - dodaje Edin.

Za neke euforija traje do 15. januara, isto koliko i muka dece sa smetnjama i njihovih roditelja.

- Ne prekida se, to nije jedno veče, nego to ide danima. Tako da stvarno ko ima uticaja na vlast da reaguje i utiče da se to može smanjiti. Opominjao sam decu po ulicama, ali ništa to ne vredi - priča Vukomir Tomović, otac dečaka sa smetnjama u razvoju.

Iz udruženja za mentalno nedovoljno razvijene osobe kažu da su zbog prekomerne upotrebe pirotehnike morali da pozovu čak i policiju.

- Kada su naši korisnici ovde bili na svakodnevnim aktivnostima kod nas, u neposrednoj okolini su deca, školarci, se veselili i bacali vatromete i petarde, gde smo mi zaista ovde doživeli kako to njima zaista šteti i koliko se oni u tom trenutku uplaše i koliko to dugo traje, koliko je to dugoročan proces tog straha i te anksioznosti u kojima se oni nalaze. Ja sam kao sekretarka ovog udruženja reagovala tako što sam ih prijavila nadležnima. Naravno nadležni su zaista odmah reagovali, ali nažalost posle toga se to i dalje ponavljalo, ne u našoj okolini. Sva sreća, ali na ulici, u susednoj ulici, u susednoj mahali to se uvek događa, a u svakoj ulici, u svakom naselju imamo po jednu osobu sa smetnjama u razvoju - ispričala je Lejla Delić, sekretar Udruženja MNRO “Tahir Taša Delić”.

Zbog ove i sličnih situacija, u poslednjih par godina, kako se približe praznični dani, šire se i akcije za ukidanje vatrometa na gradskim trgovima i zabranu prodaje petardi.

