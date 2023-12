"DANAS STE VI, VOJSKO SRBIJE, STALI U RED ČASTI": Ministar Vučević na polaganju vojničke zakletve vojnika generacije decembar 2023

Ministar odbrane Miloš Vučević prisustvovao je danas polaganju zakletve vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije "decembar 2023", u kasarni "Vojvoda Živojin Mišić" u Valjevu.

foto: www.mod.gov.rs

Čestitajući vojnicima položenu zakletvu, ministar odbrane naglasio je da je svaki put srećan i ponosan kada prisustvuje tom uzvišenom i svečanom činu, „jer smo tada, u tom času, najbliži našim slavnim precima, njihovoj veri i ljubavi prema otadžbini“.

foto: www.mod.gov.rs

- Vojnička zakletva u našem narodu ima dugu tradiciju i posebno značenje. Polaganjem zakletve vojnik se otadžbini zaklinje čašću, on zalaže svoju reč kao jemstvo svoje vojničke ispravnosti i vernosti. Onaj koji je spreman da brani Srbiju, njene građane i najveće vrednosti našeg društva, taj je deo elite naše zemlje. Danas ste položili zakletvu Svetom Savi i Stefanu Nemanji. Položili ste zakletvu Milošu Obiliću i knezu Lazaru, Njegošu i Karađorđu, Živojinu Mišiću i Milenku Pavloviću. Nebeskom stroju besmrtnih junaka naših – rekao je ministar Vučević i dodao da su vojnici danas zakletvu položili i „svoj deci Srbije, svakoj stopi njene teritorije“.

On je vojnicima poručio da su se zakleli svojim očevima i majkama, braći i sestrama, ženama i muževima i „svima koji će doći posle nas i kojima ćemo predati u ruke našu slobodnu i nezavisnu otadžbinu“.

foto: www.mod.gov.rs

- Zakleli ste se sebi. I to je možda i najvažnije. Danas ste vi, vojsko Srbije, stali u red časti i održali ste reč koju ste dali kada ste došli na obuku. Reč da ćete postati vojnici. Danas ste se ovenčali zvanjem vojnika Vojske Srbije. Polaganjem zakletve postali ste deo časnog štita u koga su uprte oči celog našeg naroda – istakao je ministar odbrane.

Prema njegovim rečima, smisao današnjeg čina polaganja vojničke zakletve je u zavetnom odnosu sa svojom zemljom i u ljubavi prema otadžbini i rodu.

foto: www.mod.gov.rs

- Smisao je i u tome što ste se uverili da imate snage i sposobnosti da budete najbolji sinovi i kćeri naše zemlje. Na vašim mišicama je oslonjena naša sloboda. To je smisao zakletve. Da verujemo u sopstvene snage, u sebe same i u Srbiju. Poštovani vojnici Srbije, došao sam danas lično da vam kažem da će Srbija znati da ceni vašu spremnost da branite otadžbinu. I da mora da se poštuje vojnik. Svi smo mogli da vidimo da i u današnjem savremenom svetu, ma kako bio savremen i oslonjen formalno na norme međunarodnog prava, ipak jedini garant mira i slobode je vojska. Što je jača, savremenija, obučenija, naoružanija i brojnija to je veći garant mira. Pogotovo to važi za Srbiju, vojno neutralnu i nezavisnu. Srbiju koja sa svima želi mir i saradnju, ali Srbija koja ne da na svoje. Takvu Srbiju zajednički gradimo – naglasio je ministar Vučević.

Kako je istakao, nas su godinama obmanjivali i lagali da nam vojska uopšte ne treba i da predstavlja samo trošak, a danas se dobro vidi, da je jedino vojska garant slobode i nezavisnosti Srbije.

- I zato vam kažem da ćemo zajedno raditi da naša vojska ima sve što joj treba i niko nas u tome neće pokolebati. Neka vam reči vojničke zakletve uvek budu na umu i u srcima. To je vaš zavet. Održite taj zavet. Velika je to reč. Opredeljujuća. Pred Bogom i narodom. Srećna vam ta reč, sinovi i kćeri Srbije. Neka je na ponos i na zdravlje vama i vašim porodicama. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija – poručio je ministar odbrane.

foto: www.mod.gov.rs

Nikola Tojičić iz Pećinaca kaže da se na dobrovoljno služenje vojnog roka odlučio jer je to bio njegov dečački san.

- Osim toga, oduvek je bila prisutna i želja za usavršavanjem, ali i da radim u vojnoj policiji. Svi koji žele da dođu u vojsku treba da znaju da ovde mogu da nauče određene životne veštine, šta je disciplina, a šta drugarstvo – ističe Nikola Tojičić.

Da se u vojnom sistemu najviše vrednuju red i disciplina potvrdila je Antonija Petrović iz Kragujevca. Ona je naglasila da joj je služenje vojnog roka bila dugogodišnja želja.

- Oduševljena sam načinom na koji funkcioniše vojska. Zna se kada se šta radi, sve je organizovano i sve je jako dobro uigrano. Moram reći da nikad nisam bila srećnija. Očekujem da posle današnje zakletve bude sve bolje i bolje – rekla je Antonija i pozvala mladiće i devojke da se prijave, jer u kolektivu kao što je vojska podrška je uvek prisutna.

Katarina Mijajlović iz Niša istakla je da je oduvek želela da bude vojno lice, iako se niko u porodici nije bavio vojnim pozivom i dodaje da je društvo koje vojnici ovde steknu glavna podrška i vetar u leđa kako bi svi istrajali do kraja.