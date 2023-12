ZA SVETOG NIKOLU ČAK 17 STEPENI: Vremenska prognoza za dane pred nama, evo DA LI ĆE PADATI SNEG za Novu Godinu

Srbija je pod uticajem veoma snažnog anticiklona sa zapada Evrope, pa je vreme u Srbiji veoma stabilno i suvo.

Nakon današnjeg sunčanog i ugodnog dana, pred nama je vedra i hladna noć. U nizijama, dolinama i kotlinama očekuje se magla, a u mnogim predelima i mraz. Nešto toplija noć biće na istoku zemlje.

U predelima sa maglom vidljivost će biti veoma smanjena, pa se u saobraćaju preporučuje ogromna opreznost. Vidljivost na putevima biće smanjena i na manje od 100 metara.

Za Svetog Nikolu u Srbiji se očekuje vreme nalik prolećnom. Biće sunčano i veoma toplo za ovo doba godine.

Jutarnja temperatura biće od -4 do 4°C, u Beogradu do 3°C, maksimalna dnevna od 11 do 17°C, u Beogradu do 13°C. Najtoplije biće u Timočkoj i Negotinskoj Krajini, u Podrinju i u Kolubarskom okrugu. Na severu Vojvodine i u pojedinim kotlinama magla se očekuje tokom celog dana i u tim predelima biće najhladnije, temperatura do 8°C.

U sredu u Srbiji i dalje toplije, ali za koji stepen niže temperature u odnosu na utorak, naročito u predelima gde se magla očekuje tokom celog dana.

U četvrtak u Srbiji promenljivo oblačno i prohladno. Maksimalna temperatura od 6 do 10°C, u Beogradu do 8°C.

U petak se očekuje oblačno i veoma vetrovito sa kišom, na višim planinama sa snegom. Duvaće umeren do jak jugozapadni i zapadni vetar, krajem dana i tokom noći u skretanju na severozapadni. Na severu Vojvodine očekuju se olujni udari vetra.

U petak promena vremena

Maksimalna temperatura biće od 8 do 12°C, u Beogradu do 10°C.

U subotu pre podne slabe padavine, posle podne razvedravanje.

Drugi dan vikenda biće sunčan i veoma topao, maksimalna temperatura biće oko 15°C.

Vreme do kraja godine

Prema vremenskoj prognozi, u prvoj polovini sledeće sedmice očekuje se zahlađenje i pad temperature na 5 do 10°C, ali se ne očekuje ono pravo zimsko zahlađenje sa snegom.

Poslednje dane ove godine obeležiće porast temperature vazduha na vrednosti i iznad 10°C.

Prema trenutnim prognozama 31. decembra natprosečno toplo, ujutro uz temperature od 0 do 5°C, tokom dana od 10 do 15°C.

Dakle, do kraja godine bez snega u nižim predelima, a snežni pokrivač na planinama, narednih dana će se smanjivati.

Prosečna maksimalna tempertura za ovo doba godine je od 2 do 6°C. Dakle, u narednom periodu imaćemo u više navrata temperature za sedam, pa i deset stepeni više od proseka.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)