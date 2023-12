SINDROM IZNENADNE SMRTI POGAĐA ZDRAVU DECU! Stručnjaci objasnili: Simptomi ne postoje, a ovo roditelji ne bi trebalo da rade!

Vest o smrti mališana starog 17 meseci u vrtiću na Novom Beogradu potresla je javnost. Naložena je obdukcija koja će pokazati uzrok smrti, a prema sumnjama pojedinih srpskih pedijatra postoji mogućnost da je u pitanju sindrom iznenadne smrti (SIDS)!

Pre dva dana došlo je do tragedije u vrtiću kada se oko 13.30 časova dečak probudio iz popodnevne dremke, počeo da povraća i iznenada preminuo. Kako Kurir nezvanično saznaje, Više javno tužilaštvo naložilo je obdukciju i toksikološku analizu, a na rezultate bi se moglo čekati i mesec dana.

Reagovao je i zaštitnik građana Zoran Pašalić koji je pokrenuo postupak kontrole rada predškolske ustanove u koju je dete bilo upisano, a kako je saopšteno biće izvršen i neposredan nadzor nad radom kontrolisane predškolske ustanove zbog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti u vezi sa ovim slučajem.

Drama u obdaništu

Kako Kurir saznaje, dečak je rođen krajem jula 2022. godine i bio mu je apsolutno čist zdravstveni karton. Nije imao hronična oboljenja, kao ni povrede, niti skore infekcije. Kolektiv vrtića koji je pohađao dečak je mali, prilagođen za svega šest jaslenih grupa.

- Ceo kolektiv je izuzetno potresen.. Hitna pomoć je dugo pokušavala reanimaciju, koju su najpre pokušale vaspitačice. Reanimacija je trajala kao večnost, ali nažalost mogli su da konstatuju samo smrt - ispričao je za Kurir očevidac tragičnog događaja.

Iz vrtića, kao i predškolske ustanove koju on pokriva, nismo uspeli da dobijemo komentar.

Činjenice Faktori koji dovode do SIDS-a beba se teško budi poteškoće organizma da detektuje višak ugljen-dioksida u krvi spavanje na stomaku ili na boku spavanje na izrazito mekanim površinama spavanje s roditeljima prerano rođenje ili mala težina na rođenju izloženost bebe duvanskom dimu i tokom majčine trudnoće i po rođenju nedovoljna prenatalna nega siromaštvo to što je beba jedna od blizanaca ili trojki, četvorki kratak razmak između trudnoća

Uzrok smrti mališana se još uvek ne zna, a pedijatar dr Saša Milićević navodi da bi to mogao biti sindrom iznenadne smrti.

- To ćemo znati tek nakon obdukcije, moguće da je dete aspiriralo ili udahnulo želudačni sadržaj. Sindrom iznenadne smrti deteta se najčešće javlja kod dečaka, kod dece koja su imala malu telesnu težinu na rođenju (manju od 2.500 gr), kao i kod prevremeno rođene dece i dece čije su majke u trudnoći pušile - objašnjava dr Milićević.

Činjenice Preporuke Američke pedijatrijske akademije Neka beba spava na leđima Dete bi trebalo da spava na tvrdoj podlozi Beba ne bi trebalo da spava s roditeljima. U krevecu ne treba da budu jastučići, bespotrebni ćebici i plišane igračke Temperatura ne bi smela da bude previsoka Ne primoravajte bebu da koristi cuclu

Ističe da je to jedno od najdramatičnijih stanja u medicini i pedijatriji.

Bez simptoma

- To su deca koja nisu imala nikakve simptome niti znake bolesti, zdrava deca. Tu se smrtni ishod najčešće desi u snu, zato se zove "smrt u kolevci/krevetu", a može da se desi i van sna. Još uvek se ne zna tačan razlog zašto se dešava. Stručnjaci kažu da je vrlo često kod dece nerazvijen centar za disanje i termoregulaciju. Ne postoji ništa što bi ukazalo da će se to desiti, ne možemo da znamo koje dete će biti izloženo tome - navodi dr Milićević i dodaje:

- Postoje neke preventivne mere, deca treba da spavaju na dušeku koji nije previše mekan, takođe deca ne treba u krevecu da imaju jastuke i igračke koji mogu da im slučajno zapuše disajne puteve. Jako je važno da deca ne spavaju na stomaku, nego na boku ili leđima, važno je da ne spavaju sa roditeljima, naročito ne ako roditelj iz nekog razloga koristi sedative ili ako je previše umoran ili u alkoholisanom stanju, jer mogu iz nehata da priguše dete.

Hronologija SIDS u obdaništima odneo 4 života od 2016. godine - 2016. dvogodišnji dečak preminuo u vrtiću u Malom Mokrom Lugu - 2018. u Vrčinu u snu umrla devojčica stara godinu i po dana - 2020. iznenada preminula beba od godinu dana u vrtiću u Zemunu - 2023. dečak star 17 meseci preminuo nakon što se probudio u vrtiću na Novom Beogradu

Dr Milićević kaže i da je važno da dete ne ide na spavanje odmah posle obroka, već da to bude sat vremena nakon jela kako bi se hrana svarila i umanjile šanse da dete aspirira neku hranu:

- To je veoma dramatično stanje, ja sam imao prilike da to vidim i to je strašno i tužno jer dete iz čistog zdravlja prestane da diše... Uglavnom ta deca nemaju nijedno oboljenje.

Brojka 2.500 hiljade dece godišnje umre u snu u Americi

Sindrom iznenadne smrti je iznenadna pojava smrti kod deteta koje je prethodno bilo zdravo, bez kliničke slike ili simptoma neke bolesti, a postoji dve vrste: sindrom iznenadne smrti odojčeta i sindrom iznenadne smrti starijeg deteta.

Dr Snežana Rsovac foto: screenshot Happy TV

- Sindrom iznenadne smrti odojčeta pogađa decu uzrasta do godinu dana, najčešće u snu. Sindrom iznenadne smrti starijeg deteta se javlja kod dece starije od godinu dana, takođe najčešće u snu. Češće se javlja u zimskom periodu. Po učestalosti je manje zastupljen nego kod odojčadi. Prema statistici, na 100.000 živorođene dece od iznenadne smrti premine njih 38. Smatra se da je iznenadna smrt uslovljena postojanjem više faktora, kod starije dece u obzir dolaze i retke metaboličke bolesti, kardiomiopatije, poremećaji srcanog ritma - navodi se u objašnjenju na sajtu Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj koju je potpisala pedijatar dr Snežana Rsovac.

"Svaki dan gledam njegove slike" Sin glumca Žike Todorovića preminuo od SIDS Trogodišnji Dejan, sin poznatog srpskog glumca Srđana Žike Todorovica i njegove supruge Ane, iznenada je preminuo 2017. od sindroma iznenadne smrti kod dece. Do tragedije je došlo tokom popodnevnog spavanja, a dok su supruga i on primetili da nešto nije u redu bilo je kasno. - Ja svaki dan gledam njegove slike i ljubim ga i gledam te neke snimke na mobilnom telefonu. Evo sad je bilo pet godina... Prošlo... Pet i po godina je sad kad dajem ovaj intervju. Još uvek nisam stao na noge - rekao je glumac u emisiji "Una, due, tre" na "Una" televiziji pre nekoliko meseci.

Činjenice Fizički faktori povezani sa sindromom iznenadne smrti - Defekti mozga - Niska telesna težina na rođenju - Rano rođenje - Respiratorne infekcije

Činjenice Faktori rizika kod majki - Mlađe su od 20 godina - Pušušači su - Koristite drogu ili alkohol - Ne dobijaju adekvatnu medicinsku negu tokom trudnoće

