DIREKTOR TELEKOMA VLADIMIR LUČIĆ: Priština kaznila MTS na KiM kako bi sprečila njegovo širenje,ovo je nastavak Kurtijevog pritiska

“Nažalost kontinuirani pritisak Kurtijeve administracije na našu kompaniju se nastavlja. On je kulminirao u avgustu ove godine kada su probali da nas ugase, međutim nisu uspeli. Sada idu na plan B, a to je ograničiti MTS u daljem širenju na teritoriji KiM”, rekao je Lučić za Kosovo onlajn.

On je podsetio da je odgovorno lice za zaštitu konkurencije još u avgustu najavio ovakav ishod i da će kazniti MTS zato što je navodno prekršila zakon prilikom akvizije kablovskih operatera, ponašajući se kao da je predstavnik “Agencije za zabranu konkurencije”.

“Opet bih ponovio da nisu u pravu i da kompanija poštuje Briselski sporazum i da je u trenutku kada smo mi akreditovali ta četiri operatera na snazi je bio Zakon o akviziciji kablovaca, koji je definisao da ako akvizirate kompaniju određenog nivoa prihoda godišnjeg ne morate da prijavljujete to Agenciji za zaštitu konkurencije”, rekao je Lučić.

On je naveo da je taj zakon u međuvremenu promenjen.

“Oni su izmenili taj zakon i tvrdim da su to uradili da bi nas usporili jer su videli našu strategiju širenja i videli su da, kako smo jedini ozbiljan operater na teritoriji Zapadnog Balkana, da ćemo mi tu nastaviti da se širimo, te su izbrisali baš te rečenice u novom zakonu”, kazao je Lučić i dodao da oni sada uz novčanu kaznu pokušavaju da nateraju MTS da se ponovo prijavi, a da je cilj da ih ponovo odbiju.

“Da će da nas odbiju vidimo po jednoj odluci koju smo dobili prošle nedelje gde su nas za jednog dosta malog kablovskog operatera u Gračanici koji je manji od 1.000 korisnika, jednog od retkih koga nismo akvizirali, odbili pod vrlo neutemeljenim zakonskim obrazloženjem”, kađe Lučić i dodaje da je suštinska namera da se spreči širenje MTS, ali da u tome neće uspeti.

“Njihova namera jeste sprečavanje širenja MTS-a međutim, mogu da poručim da će ovog puta izgubiti jer je evidentno da ovog puta oni čak ni sopstvene zakone koje su sami stvorili, ne poštuju”, kazao je Lučić i rekao da postoji rok od 30 dana za žalbu Privrednom sudu.

“To ne odlaže izvršenje novčane naknade, međutim, mi kad se budemo žalili tražićemo od regulatora da nam odloži to plaćanje i ne verujem da će nam uvažiti žalbu, ali sam potpuno siguran da ćemo mi na sudu to dobiiti i da ako nam budu naplatili da ćemo posle mi to vratiti sa kamatom”, istakao je Lučić.

On je naveo i da je sporna suma kojom je MTS kažnjen zato što, kako je naveo, iznos kazne od 1, 5 miliona evra nije tačno izračunata u odnosu na prihode kompanije.

Lučić je rekao da se napadi na MTS po pravilu planiraju i izvršavaju pred praznike i podsetio da se istovetno dogodilo 4. avgusta ove godine smatrajući da su američka i briselska administracija na odmoru.

“Prošli put je to bio avgust sada su pred božićne I novogodišnje praznike. Ono što jeste dobro jeste da su odustali od najdrastičnijeg napada, a to je da nas isključe. Dakle, sada je evidentno da je nemoguć bilo kakav pokušaj MTS i mislim da smo se tu dobro odbranili. Sada dolazi ova faza na KiM da se izborimo da možemo da se širimo”, rekao je Lučić i dodao da pararelno sa razvojem kablovske televizije MTS radi na dobijanju licence za trećeg mobilnog operatera na Kosovu.

“Potpuno sam ubeđen da će rezultat ove borbe biti pre svega poništavanje ove odluke pred Privrednim sudom i da ćemo konačno dobiti pozitiva signal za treću licencu”, naveo je Lučić.

Lučić naglašava da je Telekom Srbija, svidelo se nekome ili ne, ubedljivo najjači operater na Zapadnom Balkanu i kao takav prepoznat je od različitih evropskih institucija kao što je Evropska investiciona banka, koja, kako dodaje, jedino njegovoj kompaniji na Zapadnom Balkanu finansira razvoj 5G mreže.

Tako da, ističe, Telokom Srbija će se pre ili kasnije proširiti na čitavu teritoriju KiM i sa fiksnom i sa mobilnom mrežom.

Prema njegovim rečima taj proces je izvestan i nezaustavljiv.

“Moram da kažem imali smo pozitivna iskustva sa američkom i briselskom administracijom kada utvrde da oni (Priština) stvarno krše čak i svoje zakone. Tada su dobro reagovali i zaštitili nas, očekujem da će i u ovom slučaju da nas zaštite jer je ovo deo plana da se spreči dalje širenje jednog operatera koji želi da investira, otvara nova radna mesta”, ukazao je Lučić.

Lučić smatra da je i ovaj napad na njegovu kompaniju na Kosovu deo plana proterivanja Srba sa nihovog vekovnog ognjišta.

“Telekom posluje u svim republikama bivše Jugoslavije bez ikakvog problema. Mi poslujemo u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, a sad smo otvorili Tursku. Ovo je definitivno u sklopu svih napada Kurtijeve administracije da proba da protera Srbe sa te teritorije, a onda smo mi kao najveća srpska kompanija jedan trn u oku koga, ako ne može da ugasi što je probao, onda treba bar smanjiti delovanje MTS. To je potpuno očigledno, sve ove odlike su političke i ja se nadam da ćemo se mi izboriti i da nas neće sprečiti da se širimo’’, zaključio je Lučić.

Kurir.rs/Kosovo online

