NAJEKOLOŠKIJA EVROPSKA DRŽAVA IMA I NESTVARNA SKIJALIŠTA "Skijali smo na 4 ski centra u 4 dana!" Ne, nije ni naporno NIJE ni SKUPO

Poznajete skijalište kao svoj džep, pomalo ste se zasitili staza na kojima špartate već godinama? Možda je rešenje da nešto promenite. Na primer, da svaki dan uživate u drugom ski resortu i istražujete nove mogućnosti... Da, ali to je isuviše naporno, pa i skupo, prvo je što ćete da pomislite.

Možda, ali, ako se odlučite za Sloveniju, ovakva misija uopšte nije neizvodljiva. Štaviše, isprobali smo je i uspeli bez problema. I ne samo da smo skijali na četiri skijališa u četiri dana, već smo usput videli pregršt zanimljivosti iz najekološkije evropske države.

Za početak treba znati da je Slovenija zemlja sa najviše ski centara ako u obzir uzmemo njenu veličinu. Ima ih čak 80, što većih za koje ste sigurno čuli ili ih posetili, što onih malih, relativno nepoznatih, a mnogi kriju snežnu čaroliju...

MARIBORSKO POHORJE

Krenimo onda od severa Slovenije, odnosno od Mariborskog pohorja, najvećeg slovenačkog skijališta, gde često dolaze ljubitelji zimskih sportova sa područja bivše Jugoslavije. Nalazi se na samo desetak minuta vožnje od Maribora, a namenjeno je, kako porodicama, tako i zahtevnijim skijašima, i poznato je po trci u ženskom Svetskom kupu "Zlatnoj lisici".

Ono što ga izdvaja je i sjajna mogućnost noćnog skijanja jer raspolaže sa čak 10 kilometara osvetljenih staza, na kojima može da se skija i 12 sati dnevno. To sigurno nećete zaboraviti. Odlučili smo se za smeštaj u hotelu Habakuk, koji je lociran praktično na mariborskim ulicama tik do gondole... Nismo zažalili jer ponuda je vrhunska.

Ni po koju cenu ne treba propustiti šetnju magičnim centrom slovenačke Štajerske. Maribor je savršen grad za ljubitelje mira, zelenila i aktivnosti u prirodi. Možete da uživate u predivnom pogledu sa obe strane reke Drave, ali nikako, baš nikako ne smete da napustite Maribor, a da ne vidite najstariju lozu na svetu koja još rađa.

Ispred objekta zanimljivog naziva Stara trta videćete baš nju - kažu da su stručnjaci utvrdili da je loza stara preko 400 godina i da je to zvaničan Ginisov rekord. Ono malo vina koje se od nje dobija, gradske vlasti u flašicama poklanjaju znamenitim ličnostima. Toliko poznati baš nismo, ali nas to ne sprečava da probamo druga fantastična vina ovog područja.

Videli smo i čuveni Stub kuge na Grajskom trgu, isprobali sjajne kulinarske specijalitete, pa i na jednom od gradskih trgova uživali u nadaleko poznatim kobasicama...

GOLTE - VELENJE

Naša naredna destinacija je skijalište Golte, na kome, iskreno, do sada nismo bili, a nismo mnogo toga ni čuli. Nalazi se nekih sat vremena vožnje od Maribora i samo 20-tak kilometara od Velenja.

Velenje...pa svi znamo za taj grad, bar po čuvenom brendu Gorenje, a nije bilo kuće u bišoj Jugoslaviji koja nije imala bar jedan uređaj iz ove fabrike. Ali, uverili smo se da Velenje nije samo Gorenje, već se u ovom, svojevremeno najmodernijem gradu Evrope, može svašta videti. Život i razvoj Velenja odredio je rudnik, od koga je živela većina stanovnika. Ljudi iz svih krajeva Jugoslavije u potrazi za poslom doselili su se u Velenje, koje se drastično promenilo nakon prvog dolaska Josipa Broza Tita.

Uvideo je da rudari teško žive, pa je plan izgradnje bio veoma human, u pitanju su niske zgrade za velikim prozorima i mnogo okolnog zelenila jer je to bilo potrebno radnicima koji veliki deo dana provedu pod zemljom. Zato i ne čudi što na gradskom trgu i dalje dominita spomenik Josipu Brozu Titu - i to najviši na svetu!

Nezaobilazna je i poseta Vili Bjanka kao i Velenjski gradu, a "grad" je na slovenačkom jeziku zamak. On dominira iznad grada više od 700 godina, a danas se u njemu nalazi gradski muzej. U njemu su izložene postavke različitih žanrova. Toliko različitih da bismo rekli da su nespojive. Nama je bila zanimljiva stalna postavka iz Afrike, kao i ona iz doba SFRJ. Domaćini se hvale i velikim jezerom na kome je tokom leta mnogo kupača i savršeno je za vruće dane.

Ali da se okrenemo skijanju, ski resort Golte nije samo privlačno za lokalno stanovništvo, već zaista zaslužuje da isprobate njegove staze i doživite prekrasan pogled sa samog vrha. Posebno smo impresionirani akumulacionim jezerom i bungalovima neobičnog izgleda koji su u izgradnji i čekaju svoje goste. Staze su neobične, ukupne dužine od oko 12 kilometara i uglavnom su crvene, ali ima i plavih.

Ono što ovo skijalište izdvaja od ostalih je najduža gondola u Sloveniji (3.265 metara) koja vas vuče iz Žekovca do hotela Montis na visinu od 1.410 metara. Montis je 2020. godine dobio nagradu za najbolji hotel. Uverili smo se da je nagrada sasvim opravdana. Posebno je interesantan lobi s pogledom na samo stazu.

KRANJSKA GORA

Kranjska Gora nadaleko je poznata, gotovo da nije bilo đaka iz SFRJ ko nije bio bar na ekskurziji u ovom prelepom mestu koje leži u kotlini reke Save Dolinke i predstavlja opštinu na najvećoj nadmorskoj visini u Sloveniji (806 metara). Nalazi se nedaleko od tromeđe Slovenija - Italija - Austrija, gotovo idealno za pravi doživljaj Julijskih Alpi, pa automobilom lako možete da posetite i gradove kao što su Tarvizio ili Vilah.

Lokacija nekih ski staza je sjajna za porodično skijanje, posebno s malom decom, jer gravitiraju ka samom mestu odnosno počenim stanicama žičara. Radi se o stazama Kekec i dve Mojce, na kojima roditelji bez problema sa terasa obližnjih kafića mogu da posmatraju mališane.

Naravno, ako ste iskusniji skijaš možete da birate neku od crvenih ili crnih staza, a na čuvenom Podkorenu nalazi se ona na kojoj se vozi Svetski kup. Veoma je zanimljivo što na udaljenije staze vozi besplatan autobus interesantnog izgleda pošto podseća na američke školske autobuse. U Kranjskoj Gori svakako treba isprobati i noćno skijanje na stazi Kekec, a veoma je zanimljivo jer je široka i na njoj uveče nema gužve. Meštani Kranjske Gore uvek se potrude da prirede pravu zimsku i prazničnu idilu, zaista je poseban osećaj prošetati ovim mestom.

Naš savet je odvojite malo vremena i odete do Planice, čuvenog centra za ski-skokove, jednog od najboljih u Evropi. Dovoljno je samo da pogledate čuvenu letaonicu na kojoj su ostvarivani neki od najboljih rezultata u istoriji. Takođe, tu se nalazi i muzej u kome možete da se upoznate sa istorijom čuvene Planice.

Prvi put smo bili smešteni u hotelu Špik, koji se nalazi oko pet kilometara od centra Kranjske Gore, ali pruža, kao što je neko rekao - "pogled od milion dolara" na Špik, verovatno najdivljiji vrh Nacionalnog parka Triglav. Za one koji preferiraju planinarenje, ovaj vrh je stavka koju moraju da ispune.

KRVAVEC

Za poslednji dan smo ostavili Krvavec, godinama proglašavan za najbolje skijališe u Sloveniji. Udaljen je samo pola sata vožnje od Ljubljane, pa se onima koji žive u glavnom gradu Slovenije baš posrećilo. Interesantno je da je to najbliži ski centar aerodromu u Evropi, pošto od Brnika ima osam kilometara.

Čim se gondola malo odvoji od početne stanice počinje da se pruža spektakularan pogled na Ljubljansku dolinu, te na vrhove Julijskih i Kaminskih Alpa. Godinama se dosta ulaže u ovaj resort, pa je tako Krvavec dobio najmoderniju šestosedišnicu, koja je montirana upravo za ovu sezonu. Prevoziće skijaše na najvišu tačku Zvoh, a kako smo neformalno saznali, vrednost ovom projekta je oko osam miliona evra. Ljubazni domaćini su nam omogućili da se "iznutra" uverimo o kakvoj se tehnologiji radi. Naravno, o svemu brine računar, gotovo svi paremetri ove zaista savršene "žice" regulišu se "klikom".

Krvavec se prostire na nadmorskoj visini od 1.450 m do 1.971 m, raspolaže sa više od 30 kilometara odlično uređenih skijaških staza, adaptiranih za svačiji ukus, ima onih za rekreativce, ali i za iskusne skijaše. Ni početnici nisu zanemareni, ski traka za njih, i instruktori koji ih čekaju da uče sve one koji to ele veštinama na skijama i snou bordu.

Što se tiče ugostiteljskih objekata, dominira hotel Krvavec, koji se nalazi na najvišoj nadmorskoj visini u Sloveniji i smešten je direktno na stazi. Nismo odoleli domaćim specijalitetima, a posebno svojevrsnom likeru koji se pravi od borovih iglica - odličan je!