PEDIJATRI, ŠALJITE DECU U "BATUT" NA TESTIRANJE NA VELIKI KAŠALJ, IAKO SU VAKCINISANA! Do 6. decembra 458 slučajeva, a sada 833!

Pojedini pedijatri u Srbiji ne šalju decu na testiranje na veliki kašalj u Institut za javno zdravlje "Batut" iako imaju preporuke i upustva Gradskog zavoda za javno zdravlje da svako dete sa simptomima i kašljem koji traje duže od dve nedelje, bez obzira na to da li je vakcinisano, treba da bude testirano!

Iako je u Beogradu proglašena epidemija velikog kašlja, ima lekara koji se oglušuju o preporuke epidemiologa, te je bilo slučajeva da decu leče od laringitisa, pa i astme, a kasnije tek bude utvrđeno da je zapravo reč o velikom kašlju.

- Ćerka je kašljala duže od dva meseca. Suv kašalj, iscepala je grlo. Za to vreme, sticajem okolnosti, pregledala su je tri pedijatra jer su menjali smene. Davali su joj "pulmikort", neke sirupe, preporučivali čajeve i što više toplih supica... Nijedan od njih ni pomenuo nije veliki kašalj i testiranje. Na jednom od pregleda sam upitao doktorku da li je možda u pitanju veliki kašalj, a ona mi je rekla: "Nema šanse, primila je sve vakcine uredno i pred školu takođe." Sve krvne slike, CRP, brisevi iz nosa i grla bili su u redu. Na kraju sam insistirao da dobijemo uput za "Batut" - priča za Kurir jedan od naših čitalaca.

U "Batutu" bris iz nosa nije ukazao na veliki kašalj, ali kada su sutradan stigli rezultati krvi, pokazali su da je ipak u pitanju veliki kašalj. Ali odavno više nije bila zarazna.

- Obavestili smo učiteljicu, a ona je na Vajber grupi prenela roditeljima da bi bilo dobro da zatraže uput za "Batut", jer skoro polovina razreda nije došla u školu i svi kašlju, kako bi se na vreme utvrdilo šta je tačno u pitanju. Nakon toga, kod još dvoje učenika potvrđen je veliki kašalj, a testirani su im braća i sestre, koji su imali iste simptome, i utvrđeno je da su od njih pokupili virus. Jedno od te dece lečeno je od astme, jer je njegov pedijatar zaključio da nije veliki kašalj!

Pre dva meseca sve zdravstvene ustanove u Srbiji dobile su preporuku i uputstvo da se pacijenti koji kašlju duže od dve nedelje, bez obzira na to da li su vakcinisani ili nisu, šalju u "Batut" na testiranje. Prema poslednjim podacima, registrovano je 409 potvrđenih slučajeva velikog kašlja u Beogradu.

Epidemiolog dr Ivana Begović Lazarević, načelnica jedinice za imunizaciju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, potvrdila je za Kurir da se dešava da pojedini lekari leče decu od astme i alergije, kao i da tek kasnije posumnjaju na veliki kašalj.

- Lekari su upoznati sa epidemiološkom situacijom i većina njih postupa u skladu s prosleđenim uputstvima i preporukama i roditeljima daju upit za testiranje na veliki kašalj. Ređi su slučajevi da roditelji sami insistiraju i traže uput. Svaki lekar mora da prijavi svaku sumnju na veliki kašalj, a ukoliko je neko dete pozitivno, dužan je da taj podatak unese u elektronsku bazu - objašnjava dr Begović Lazarević.

Ona apeluje na pedijatre da postupaju u skladu s prosleđenim uputstvom, kao i da svako dete koje kašlje duže od dve nedelje upute na testiranje:

- Svako ko je bolestan treba da se javi svom lekaru, bez obzira na to da li je dete vakcinisano ili ne, ako kašlje duže od dve nedelje ili ima simptome velikog kašlja, treba da se uputi na testiranje. Svakako apelujem i na roditelje da poštuju kalendar imunizacije i vakcinišu svoju decu.

Pedijatar dr Saša Milićević

Vakcina je važna, sprečava teže oblike bolesti

Pedijatar dr Saša Milićević ističe za Kurir da je ove godine porastao broj pacijenata s velikim kašljem, kao i da je vakcina veoma važna.

- Vakcina pruža zaštitu od bakterije koja izaziva veliki kašalj. Međutim, ona ne može da spreči u nekim situacijama da neko ko je, recimo, slabijeg imuniteta, oboli. Važna je jer ukoliko ta osoba ipak dobije veliki kašalj, taj oblik će sigurno biti neuporedivo blaži nego kod deteta koje nije vakcinisano. Veliki kašalj može da bude opasan kod dece do godinu dana, može da izazove upalu pluća, upalu uha, nekada čak i upalu moždanih ovojnica. To su retke komplikacije, ali može doći do njih. Nekada je taj kašalj toliko jak da čak može kao komplikacija da nastane hernija, odnosno kila, a bilo je slučajeva da čak dođe i do preloma rebara od tog upornog kašlja.