KAKO ŽIVI STUDENT HEROJ "POTERE" O KOME BRUJI SRBIJA Oglasila se njegova majka: Izdržavam 2 studenta, otac im preminuo od korone

Gest Veljka Kotlaje, koji je svoj deo dobitka od ukupnog nagradnog fonda u "Poteri" od 1.740. 000 dinara, dao za lečenje malog Todora Stojanovića (2) dokaz je altruizma.

Od trenutka kako se čulo za njegovo dobročinstvo i donaciju od 468.000 dinara, nema ko nije imao lepu reč za njegov gest, između ostalog i majka malog Todora.

Međutim, najponosnija je sigurno bila Veljkova majka, koja nije krila oduševljenje gestom njenog sina. U razgovoru za beogradske medije, ona nije krila šok odjekom koji je njegovo dobročinstvo imalo.

foto: Printscreen/RTS/Potera

"Vi ste stvarno došli iz Beograda? Ja sam u šoku, ljudi! Hvala vam neizmerno. Nije Veljko tu, on je u Beogradu, živi u studentskom domu. Bio je sad skoro za slavu, ali je otišao. Verujte mi da ne znam šta bih vam rekla… U šoku sam jer ne mogu da verujem da to ljude toliko zanima, da je to tolika velika stvar… Baš čitam i ne verujem da se piše o mom Veljku - rekla je ona za "Republiku".

Naglasila je da je gest njenog sina nije iznenadio, te i da su kao porodica veoma pobožni.

"Znate kako, mi smo jedna pobožna porodica. Poštujemo Sveto pismo, znate kako se ono kaže… “Neka tvoja levica ne zna šta čini tvoja desnica”, te s toga ne bismo voleli da se o tome piše. Opet vam kažem, u šoku sam, ali naravno da sam ponosna na svog sina" - rekla je ona.

I Veljko i brat studiraju u Beogradu Pored Veljka, ona ima još jedno dete, starijeg sina koji takođe studira u Beogradu. - Ja imam njega i starijeg mu brata, studiraju istoriju i Rudarsko-geološki fakultet. Ne znam da li znate, ali njihov otac, moj suprug, umro je pre tri godine od korone" - rekla je ona na kraju razgovora.

