NADAMO SE DA ĆE DOBRO POBEDITI UPRKOS SVEMU Vladika Petar: Ne treba da se plašimo da volimo, Hristos nas je oslobodio straha

Služba verskog dobrotvornog starateljstva, koja deluje u okviru Srpske pravoslavne crkve, pruža razne vrste pomoći.

O radu ove službe, ko su primaoci pomoći koju ova služba pruža, i koje su poruke hrišćanima na početku nove godine, u vreme božićnog posta - razgovaram sa našim gostom, Vladikom Petrom, vikarnim episkopom topličkim i vikarom patrijarha Porfirija.

- Versko dobrotvorno starateljstvo najpoznatije je po dobrotvornoj kuhinji. 2000 obroka dnevno se obezbedi za njasiromašnije članove našeg društva među kojima ima puno i beskućnika. U ove zimske dane pokušavamo da im obezbedimo i odeću i obuću, a obezbeđujemo im i najosnovnije preglede u ambulanti - rekao je vladika i dodao:

- Obilazimo domove za nezbrinutu decu, domove za stare, kapele u bolnicama. U suštini brinemo se za članove našeg drutšva kojima je pomoć najpotrebnija, a sve ime ljubavi Hristove.

A svako ko ima želju da pomogne može doći na adresu Francuska broj 31 gde se ova ustanova za pomoć nalazi:

- U Francuskoj ulici broj 31 nalazi se naš centar i ta ambulanta, kao i tim stručnjaka psihologa i psihijatara i pravne službe. Sve su to ljudi koi volontiraju i koji pružaju besplatnu pomoć tim ljudima. Od ponedeljka do petka od 9 do 15 može se tu doći ako neko ima volju i želju. Ovu priliku koristim da se zahvalim našim dragim volonterima koji već godinama unazad pomažu, a ima i novih što uliva nadu u ovo društvo. Ko god želi da priloži zimsku odeću ili obuću može doći tamo kod nas, a ako je potrebna neka pomoć tu smo.

Kaže da je glavni uzrok odaljavanja ljudi jednih od drugih strah:

- Mi se plašimo smrti, bolova, bolesti i zbog toga se otuđujemo, stvaramo neki oklop jer mislimo da će nas neko može ugroziti. Za tim nema potreba jer nas je Hristos oslobodio straha da volimo. On se još kao beba, kao Bogomladenc našao u neprijateljskom raspoloženju i trpie teška stradanja, bol i na kraju smrt na krstu, ali nije posustajao u ljubavi. To treba i nama da bude primer, ako volimo ne možemo biti na gubitku.

A na pitanje da li možemo praznik Hristovog rođenja dočekati u radosti s obzirom na situaciju na bliskom istoku vlasika je rekao:

- Uvek je bilo zla u svim epohama, ali mi kao Hrišćani uprkos tome moramo da prenosimo poruku radosti. Nadamo se da će uprkos svim velikim stradanjima dobro na kraju obediti. Ovoj svet je ipak Božji svet jer je Bog sišao sa nebeskih visina i ovaplotio se u ljudskom telu. Na taj način je sva tvorevina Božja.

