EVO ŠTA NAM DONOSI PRESTUPNA GODINA: Narodna verovanja i praznoverja, a rođeni 29. februara smatraju se srećnicima

Prestupna godina u gregorijanskom i julijanskom kalendaru je godina koja ima 366 dana, za razliku od ostalih koje imaju 365 dana. Prvi dan ove godine je ponedeljak, a poslednji utorak.

Prestupnu godinu imamo svake četvrte, a kalendar u 2024. je potpuno isti kao što je bio 1912,1940,1968. i 1996. godine.

Verovatnoća da se neko rodi baš 29. februara je jedan prema 1.000 i u svetu trenutno živi oko četiri milona ljudi rođenih na ovaj dan.

Ove godine imaćemo dva dana koji padaju na petak 13.

Kako znamo koja je godina prestupna?

Ako su posednje dve cifre godine deljive sa četiri (na primer 2016. 2020. 2024.) u pitanju je prestupna godina.

Godine koje označavaju kraj veka izdvojene su od ovog pravila. One moraju biti deljive sa 400 da bi bile prestupne godine. To znači da je 2000. bila i da će biti 2400. ali 2100. godina to neće biti.

foto: Shutterstock

Zašto imamo prestupnu godinu i šta je to "prestupna sekunda“?

Jedna Sunčeva godina traje otprilike 365 dana, pet sati, 48 minuta i 46 sekundi. Ovih dodatnih nešto više od pet sati upravo su razlog za to što postoje prestupne godine i 29. februar.

Prestupne godina su ustanovljenje kako bi nam pomogle u prilagođavanju gregorijanskog kalendara solarnom kalendaru i kako bi osigurale na vreme proslavu solarnih događaja poput prolećne ili jesenje ravnodnevice svake godine. Međutim, čak ni dodatni dan u februaru svake četvrte godine ne može osigurati potpuno tačno usklađenje zbog čega se naučnici katkad pozivaju na „prestupnu sekundu“.

Narodna verovanja

Balkanci smatraju da se prestupne godine ne valja venčavati jer kako veruju ti brakovi ne opstaju dugo.

Ukoliko ipak dođe do venčanja, poželjno je da devojka zaprosi momka, a ako on odbije mora da joj pokloni poljubac i par svilenih rukavica.

foto: Profimedia

Veruje se da voće koje se posadi prestupne godine rađa svake druge, pa čak i svake četvrte. Međutim, ukoliko baš morate ove godine da sadite voće, većne plodove ćete ubrati ako ga zasadite na jesen.

Roditi se 29. februara znači biti obdaren šestim čulom, pa se takvi ljudi smatraju srećnicima i veruje se kako često poseduju neke posebne talente. Za decu rođenu na ovaj datum misli se kako su kreativna, sposobna i vrlo jedinstvena.

U narodu se smatralo da se najopasnije vradžbine prave na prestupnu godinu, pa je trebalo biti vrlo oprezan i zaštiti se pravovremeno, amajlijama ili nekim ritualima. Verovalo se, tako, da svaka kuća treba da ima kalendar kome se otkidaju listići od proteklog meseca. Čim se okonča februar, treba otkinuti listić, zapaliti ga i izgovoriti: "Neka si otišao, zlo mi ne radio. Amin".

Za prestupne godine vezana su praznoverja

Prva hapšenja vezana za suđenja vešticama u Salemu bila su izdata 29. februara 1692. godine.

U Rusiji se veruje kako prestupna godina donosi nepovoljnije vremenske uslove i veći rizik od smrti svuda u svetu.

Na Tajvanu udate ćerke se vraćaju kućama ako je u pitanju prestupni mesec, jer se veruje kako lunarni mesec može doneti roditeljima loše zdravlje. Ćerka tako svojim roditeljima želi dobro zdravlje i sreću.

Popusti na 29. februar

U mnogim zemljama trgovci daju velike popuste baš na 29. februar. Zato obratite pažnju, možda se to dogodi i kod nas pa ćete moći da kupite ono što ste želeli po povoljnijoj ceni.

foto: Shutterstock

Zašto žene prose muškarce baš 29. februara?

Nakon što je papa Grgur XIII. proglasio gregorijanski kalendar 1582. godine, ideja o dodavanju 29. februara svake četiri godine činila se smešnom, pa su u britanskom pozorištu napravili komičnu predstavu u kojoj se isticalo da bi žene na taj dan trebale zameniti suknje za pantalone i ponašati se kao muškarci.

Tradicija, koja se danas naziva „Bachelor’s Day“, dostigla je vrhunac početkom 1900-ih, a primenjuje se i danas u Velikoj Britaniji.

Troje dece rodile na prestupne dane

Dve žene rodile su po troje dece upravo na prestupne dane. Porodica Hendrikson iz Norveške dobila je bebe 29. februara 1960, 1964. i 1968. godine. Porodica Estes iz američke savezne države Juta bebe je dobila na isti dan 2004, 2008. i 2012. godine.

U Irskoj je zakonom uvedeno pravilo da sva deca rođena 29. februara dobiju na poklon 100 funti.

Prema Enciklopediji svetske baštine Džejms Vilson, koji je poreklom bio Britanac, tokom života postao je osmi premijer Tasmanije koji je rođen prestupnog dana i umro baš na taj dan. On je umro 29. februara 1880.godine, na njegov „17.“ rođendan, odnosno kada je imao 68 godina u regularnim godinama.

Kurir.rs/ Alo/ Prenela: A. K.