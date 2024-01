BAKO, BIO SAM DOBAR, NISAM PLAKAO, DA TEBE NE SEKIRAM! Ognjen ide na 5. operaciju, a ima 2 želje, JEDNA ZAVISI SAMO OD NAS!

Bako, bio sam dobar, nisam plakao, da tebe ne sekiram. Ti sad ne smeš da se sekiraš. Bolelo me je, ali sam izdržao da ne plačem - ovo je dečak-leptir Ognjen Bojković iz okoline Obrenovca rekao svojoj baki kada je došla iz bolnice nakon operacije.

Dete čiji život je teška borba otkako je sveta ugledalo, jer je njegova dijagnoza bulozna epidermoliza neizlečiva, dete koje se upravo sprema za petu operaciju jednjaka u svojih deset leta života pokazalo nam je svima kako se to radi. A sada svi mi treba da pomognemo Ogiju da olakša muke - da sakupi 635.000 dolara i ode u Ameriku po terapiju koja će mu ublažiti bolove i zatvoriti, bar na neko vreme, žive rane po koži.

Ulazna vrata nam otvara mama Svetlana Bojković. A s njih prvo udaramo na uramljenu fotografiju Ronalda - Ogijevog idola.

- O Ronaldu sve zna, svaki dres imamo, svaku utakmicu gleda - smeši se Svetlana.

U sobi desno, vrata otvorena. Za "plejstejšnom" je dečak. Stidljivo ustaje da se pozdravi. Ruke zavijene. Vire prsti, nekako crveni, ko oljušteni, uvošteni. Ne znam šta da radim. Ako se rukujem, povrediću ga, bojim se.

BOLEST UZNAPREDOVALA Ogijevi prsti su povijeni, šaka se polako sklapa, ne hoda kako treba.

- Vremenom ruke prave kontrakture, ne mogu da se isprave i povrate. To bi moglo da se reši operacijom šaka, ali imamo prečih muka, da operiše jednjak, pa se nadamo i putu u Ameriku. Nogu "skraćuje" jer ima puno rana oko kolena, pa to zateže. Borba, ali smo se saživeli s njom. Bolest jeste napredovala, nismo mogli da ga sačuvamo koliko smo želeli, ali verujem da ćemo otići u Ameriku i da će terapija dati rezultate. Znamo da to nije čarobni štapić, ali je velika stvar ako mu rane budu brže zarastale - kaže Svetlana.