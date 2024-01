DIVLJAČKI OŠAMARIO STJUARDESU, A REAKCIJA NAŠEG PILOTA I DANAS SE PREPRIČAVA: Dobio je 6 meseci u Padinjaku, i to mu je malo

U jutarnjem programu Kurir televizije gostovao pilot i kapetan avijacije u penziji, Stevan Ignjatović.

Nakon što je dao svoje viđenje avionske nesreće u Japanu kada su se sudarila dva aviona i pohvalio reakciju i držanje japanske posade koja se ponela krajnje profesionalno, rekao je da u svojoj karijeri nikada nije dozvoljavao da putnici vređaju i zlostavljaju članove njegove postade.

01:00 PIJANI PUTNIK DIVLJAČKI OŠAMARIO STJUARDESU?! Kapetan avijacije: Uradio je to jer mu nije dopustila da uradi JEDNU SUMANUTU STVAR!

- Nikada nisam dozvolio da mog člana posade neko maltretira. I danas pričaju na predavanjima kako sam dva takva putnika poslao po šest meseci u zatvor. Čovek se opio, krenuo iz Vladivostoka ili ne znam odakle. Pio je do Moskve, onda od Beograda do Moskve pio još više, pa nije znao šta će.

Kada je avion sleteo u Beograd, alkoholisani putnik hteo je da uradi blago rečeo neobičnu stvar:

- Ja sletim na Beogradski aerodrom, on hoće da izađe, neće on da čeka da avion stane. Krene ka vratima i stjuardesa hoće ga spreči. On se okrene i zalepi joj šamarčinu, onako najstrašnije što je moglo da bude. Ja sam tu informaciju dobio, parkirao sam se, pozvao sam policiju, niko nije mogao da izađe iz aviona dok ne dođe policija! Policija došla, rekao sam im šta je bilo, oni su ga odveli i on je šest meseci proveo u padinskoj skeli i to mu je malo!

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:45 Stevan Ignjatović o stanju ukrajinskog PVO sistema