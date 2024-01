IZ PROLEĆA ULEĆEMO U LEDENI TALAS: Posle kiše i grmljavine narednih dana u Srbiji i do 18 stepeni , a onda SNEG

Naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje je ujutro i pre podne zahvatilo severne predele Srbiju i Beograd, sredinom dana i posle podne proširilo se i na ostale predele zemlje. Istovremeno, u Vojvodini u Beogradu u toku poslepodneva se razvedrilo, pa je bilo sunčano.

Inače, u toku poslepodneva oblačni sistem jugoistoku Srbije doneo je jake pljuskove i veoma intenzivnu grmljavinu, koja je veoma retka u zimskom delu godine na našem području, naročito u januaru.

Na višim planinama padao je sneg, a sneg je padao i na Kopaoniku, temperatura je opala na 0°C. Temperatura se kretala od 10°C na jugu do 16°C na severu Srbije, u Beogradu oko 15°C. Pred sam kraj dana u svim predelima se razvedrilo, pa je pred nama vedro veče.

U Srbiji će tokom večeri i noći biti vedro. U petak ujutro vedro, u dolinama i kotlinama sa maglom, a na jugu i jugoistoku i uz mraz. Pre podne biće sunčano. Posle podne očekuje se povećanje oblačnosti. Maksimalna temperatura biće od 11 do 17°C, u Beogradu do 15°C.

Za vikend pogoršanje vremena

Srbija će biti pod uticajem ciklona, uz vazdušni pritisak znatno ispod normale. U subotu ćemo se nalaziti u prednjem i toplom sektoru ciklona, uz južna strujanja.

Očekuje se oblačno i veoma toplo. Kiša će padati na krajnjem severozapadu i jugozapadu Srbije, a u toku večeri i na jugu, uz pojavu pljuskova sa grmljavinom. Duvaće pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području jak, povremeno i sa olujnim udarima. Maksimalna temperatura biće od 12 do 18°C, u Beogradu do 16°C.

U nedelju se očekuje zahlađenje, uz prodor hladnog fronta. Biće oblačno sa kišom, na planinama sa snegom. Kako će centar ciklona odmaknuti dalje na istok, sa severa se očekuje prodor osetno hladnije vazdušne mase. Jugoistočni vetar biće u skretanju na severni.

Jutro će biti najtopliji deo dana, temperatura od 6 do 12°C, posle podne u osetnijem padu, uveče će biti od 0°C na severu do 5°C na jugu. U toku večeri kiša će na severu i zapadu Srbije preći u sneg.

Stiže ledeni talas

Početkom sledeće sedmice biće ledeno. Očekuje se prodor veoma hladne vazdušne mase sa severostoka i istoka Evrope, ali u znatno blažem obliku. Ipak, biće vrlo hladno.

U ponedeljak se sneg očekuje u svim predelima, uz formiranje snežnog pokrivača. Maksimalna temperatura u većini predela biće oko 0°C. Na istoku Srbije biće toplije sa kišom, temperatura do 7°C. U utorak na severu Srbije prestanak snega i razvedravanje i to prvo u Vojvodini.

U većini predela očekuje se ledeni dan. Maksimalna temperatura biće od -2 do 0°C, na istoku Srbije do 2°C. Od srede se očekuje vedro i hladno, uz umeren i jak jutarnji mraz. Temperatura će ujutro biti i do -10°C. Sreda i četvrtak doneće ledeni dan, odnosno maksimalne temperature ispod 0°C. Za vikend otopljenje, maksimalna temperatura od 5 do 10°C.

Kurir.rs/Telegraf

