U SRBIJI ĆE PASTI SNEG DO KOLENA, STIŽU LEDENI DANI! Ovo je detaljna prognoza: Meteorolog otkrio do kad će trajati LEDENI TALAS!

U Srbiji ledeni talas počinje posle Božića, temperature će pasti, a čeka nas i do 20 centimetara snega!

Meteorolog Ivan Ristić kaže za Kurir da će u ponedeljak i utorak tokom dana sneg padati u Srbiji, a da će na jugu zemlje više padati snega u noći između ponedeljka i utorka!

- Očekuje se stvaranje snežnog pokrivača između 10 i 20 centimetara, a pred nama su dve prave zimske nedelje. Promene nam stižu posle 20. januara. Maksimalne dnevne temperature do kraja ove nedelje biće od -5 do nule, dok se od srede očekuju umenereni do jaki mrazevi - navodi Ristić.

foto: Kurir tv, Shutterstock

Naš sagovornik podseća i da će dobar deo januara biti pravi zimski sa dosta snega.

- To će ujedno biti i najhladniji deo godine. Zatim sa jačanjem zapadnog strujanja krajem januara sledi porast temperatura i topljenje snežnog pokrivača u nižim ali i planinskim predelima ispod 1.500 metara nadmorske visine. Ujutru ponegde slab mraz dok će najviše dnevne temperature biti između 10°C i 15°C u toplijem periodu duvaće slab i umeren južni vetar - kazao je Ristić ranije za Kurir.

foto: Shutterstock

Prema njegovim rečima sledeći, drugi hladniji period počeće oko 10. februara i on će trajati kraće od 7-10 dana, ali će doneti takođe puno snega i formiranje snežnog pokrivača.

- Treći i poslednji ozbiljniji prodor hladnog artičkog vazduha biće u prvoj dekadi marta. U martu treba spomenuti jačanje sibirskog anticiklona prema nama i jaku košavu u košavskom regionu. Topliji periodi će biti sve topliji tako da u martu najviša dnevna temperatura može preći 20°C. Iako će generalno zima opet biti nešto toplija od proseka imaćemo solidan broj pravih zimskih dana sa snegom i mrazom to jest niskim temperaturama.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Biće i dosta padavina u hladnijim periodima uglavnom u obliku snega i oko 20 dana sa snežnim pokrivačem u nižim predelima. Zime koje smo imali u prošlom veku imale su prosečno 30 dana sa snežnim pokrivačem tako da je ovogodišni broj nešto manji.

Bonus video:

00:28 U NAREDNE 3 GODINE STIŽE NAM NAJHLADNIJA ZIMA DO SAD! Meteorolog Todorović o posebnom ritmu Sunca: Prošla je 21 godina, VREME JE