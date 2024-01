SRBIJU OČEKUJE 10 NAJHLADNIJIH DANA SA TEMPERATURAMA OD -10 STEPENI! Evo kada sneg prestaje: U ovom gradu napadalo već 20 cm

Sneg u Srbiji počeo je da veje u noći između nedelje i ponedeljka, a danas je tokom dana na planinama, ali i u Sremskoj Mitrovici palo 20 centimetara.

Meteorolozi najavljuju da će ledeni talas trajati bar do 17. januara, a do kraja ove nedelje očekuju se jaki jutarnji mrazevi sa temperaturama i do -10 stepeni! Na mnogim saobraćajnim pravcima gužvu izazvanu povratkom nakon praznika dodatno je pojačao sneg na kolovozu. Na Fruškoj Gori došlo je do zastoja nakon što se kamion prevrnuo, a i dva autobusa su se preprečila. Nadležni su odamah upućeni da osiguraju bezbednost, uklonili su vozila s puta i omogucili nesmetan protok saobraćaja.

Izletanje kamiona s puta desilo se i na auto-putu kod isključenja Šabac-Ruma, a još dva automobila su učestvovala u udesu. Na snazi je zabrana saobraćaja za teretnjake preko prevoja Debelo Brdo, koji spaja Bajinu Baštu i Valjevo, kao i Tare.

foto: Kurir/D.Š.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Slobodan Sovilj kaže za Kurir da smo tek na početku hladnog talasa koji će potrejati bar do 17. januara.

foto: Kurir tv, Shutterstock

- Sneg će padati u većem delu Srbije, a prestanak padavina se očekuje sutra pre podne. U nižim predelima će pasti od pet do deset centimetara snega, dok će na planinama pasti više od 20 centimetara novog snega. Kada snežne padavine prestanu nastupiće suv period, ali nas do kraja ove sedmice čekaju umereni i jaki jutarnji mrazevi u većini mesta. Biće od -10 do -4 stepena Celzijusa, dok će dnevne biti od -3 do par stepeni iznad nule koliko će biti u Negotinskoj krajini - kaže Sovilj.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Visina snega Mesto Visina snežnog pokrivača Zlatibor 20 cm

Kopaonik 20 cm

Sremska Mitrovica 20 cm

Požega 6 cm

Loznica 6 cm

Beograd 5 cm *Podaci do 14h

Prema njegovim rečima uslova za kratkotrajan sneg biće i u petak posle podne i uveče i u zapadnoj i južnoj Srbiji, ali će količinski biti mnogo manje padavina.

foto: Petar Aleksić

Apostol Apostolović Sneg pogoduje usevima i štiti od mraza Poljoprivrednik Apostol Apostolović iz okoline Trstenika kaže za Kurir da je sneg i više nego potreban. - Sneg pogoduje usevima, pšenici, ječmu jer ih štiti od velikih i jakih mrazeva. Bez dobrog i velikog snega zemlja ne može da se natopi. Kiša koja pada tokom zime ostane samo kao površinska voda, dok je za dubinsku vlagu potreban sneg. Naši najstariji su govorili da bez dobre zime nema dobre i rodne godine. Sneg je potreban i za izvore, bunare kako bi zemlja bila natopljena - objašnjava Apostolović: foto: Petar Aleksić - Prošla godina nam je bila izuzetno nepovoljna što se tiče poljoprivrednih kultura, a posledice te godine osetićemo i ove.

- Posle 17. janura uslediće porast temperature sa kišom u nižim predelima, dok bi na planinama bio sneg. U poslednjoj dekadi meseca biće temperaturnih oscilacija sa kišom i snegom, a ovo sada bi bio najhladniji period meseca.

I meteorolog Ivan Ristić rekao je za Kurir da je pred nama prava zimska nedelja kada se očekuje stvaranje snežnog pokrivača od 10 do 20 centimetara.

foto: Kurir TV, Shutterstock

Pukovnik policije Slaviša Lakićević Vozači, držite odstojanje i smanjie brzinu Zbog najavljenih većih snežnih padavina i značajno nižih temperatura koje su najavljene za danas i naredne dane, apelujemo na vozače da adekvatno pripreme svoja vozila za put i da obavezno koriste zimsku opremu, istakao je pukovnik policije Slaviša Lakićević, načelnik Uprave saobraćajne policije. foto: Shutterstock, MUP Srbije - Podsećamo da je u postojećim vremenskim uslovima, kada su na putu sneg, led ili poledica, obavezno korišćenje zimskih pneumatika, čija dubina šare ne sme biti manja od 4 milimetra, dok su na putevima van naselja obavezan deo zimske opreme i lanci za sneg ili drugi uređaji za povećanje trakcije - kazao je Lakićević i dodao: - Ministarstvo unutrašnjih poslova takođe apeluje na vozače da brzinu kretanja vozila prilagode postojećim vremenskim uslovima, da drže veće odstojanje i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem.

- Ovi dani će ujedni biti i najhladniji deo godine, a sa jačanjem zapadnog strujanja krajem januara sledi porast temperatura i topljenje snežnog pokrivača u nižim, ali i planinskim predelima ispod 1.500 metara nadmorske visine. Ujutru ponegde slab mraz dok će najviše dnevne temperature biti između 10 i 15 stepeni u toplijem periodu duvaće slab i umeren južni vetar - kazao je Ristic ranije za Kurir.

foto: Shutterstock

Reke u Srbiji Porast vodostaja u naredna dva do četiri dana Na sajtu RHMZ navodi se da je vodostaj Dunava u manjem opadanju do Slankamena, nizvodno sa tendencijom manjeg porasta i stagnacije naredna četiri dana. I vodostaj Tise je sa tendencijom stagnacije i manjeg porasta naredna četiri dana kao i vodostaj Save. Što se tiče vodostaja Velike Morave on ima tendenciju manjeg porasta u naredna dva dana.

Ristić navodi da će drugi hladniji period početi oko 10. februara i trajaće od sedan do deset dana, ali će doneti puno snega.

Obavezno! Imate li zimske gume? Zakonska obaveza upotrebe zimskih guma stupila je na snagu od 1. novembra i trajaće sve do 1. aprila 2024. godine. Vozači su obavezni da na sva četiri točka imaju zimske pneumatike ukoliko na kolovozu ima snega, leda ili poledice. To podrazumeva i da, u navedenim uslovima, minimalna dubina šare gazećeg sloja zimskih pneumatika mora da bude četiri milimetara. Kazna je do 20.000 dinara. foto: Shutterstock

- Treći i poslednji ozbiljniji prodor hladnog artičkog vazduha biće u prvoj dekadi marta.

Saveti za vožnju po snegu Sporo i bez naglih pokreta - Najjednostavniji i najvažniji savet koji treba da sledite čim stupite na snežni kolovoz jeste da vozite sporo i bez naglih pokreta. Gume slabije prianjaju pri zimskim uslovima vožnje. Točkovi su tada mnogo podložniji proklizavanju i skretanju u suprotan smer od onog koji želite. Nagli pokreti volanom i naglo kočenje može dovesti sudara. Odstojanje duplo veće nego na suvom - Zaustavni put može biti dva ili tri puta veći na mokrom i klizavom kolovozu, u zavisnosti od vozila i brzine kojom se krećete. Dakle, treba vam duplo više vremena da se zaustavite nego u vožnji po suvom. Kočenje - Mnogi vozači na zimskom kolovozu "pozivaju u pomoć" motorno kočenje jer je bezbednije. Umesto pritiskanja papučice kočnice, potrebno je oduzeti gas i prebaciti brzinu u niži stepen prenosa. Tako će automobil sam usporiti, bez naglih pokreta koji mogu biti veoma opasni. Moderni automobili imaju ABS kocioni sistem (Anti-Lock Braking System) koji sprečava blokiranje točkova prilikom kočenja, najčešće onog naglog i oštrog koje se dešava na klizavom i mokrom kolovozu. ABS optimalno dozira kočenje i štiti vas od opasnih situacija. Zanošenje na putu - Ukoliko je došlo do zanošenja na prednjim točkovima, smanjite gas ili potpuno otpustite papučicu gasa. Nakon toga, automobil će skoro stati i vi ćete dobiti priliku da vratite auto u željenom pravcu. Ako su proklizali zadnji točkovi, potrebno je volan usmeriti u tom smeru u kom se kreće vozilo. Ukoliko se točkovi kreću u desnu stranu, usmerite tako i volan. Potom lagano otpustite papučicu gasa i kocnice. Ovako ćete vratiti auto "na zemlju" i preuzeti kontrolu. foto: Kurir/D.Š. Zaglavljivanje u snegu - Nikako ne bi trebalo da "nagazite" papučicu gasa i okrećete točkove u mestu. Tako ćete samo zagrejati i raskvasiti sneg, što znatno otežava "odglavljivanje". Vaš cilj je da zapravo utabate što više sneg kako bi stvorili putanju za izlazak. Da biste to ucinili, krećite se napred-nazad nekoliko puta. Naime, ubacite u prvu i krenite napred koliko možete. Zatim, ubacite u rikverc i idite u nazad. Na kraju, potrebno je da dodate malo gasa i izađete iz zaglavljenog snega. Ako ovo ne pomogne, očistite sneg ispod točkova i postavite patosnice ispod kako bi povećali prijanjanje sa podlogom. * Izvor: Kemoimpex.com

U martu treba spomenuti jačanje sibirskog anticiklona prema nama i jaku košavu u košavskom regionu. Topliji periodi će biti sve topliji tako da u martu najviša dnevna temperatura može preći 20 stepeni.

