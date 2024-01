SVAKO JE DUŽAN DA ČISTI ISPRED SVOJE ZGRADE! Tamara Nenadić: Očekuju da javne površine ne moraju da čiste, ALI POSTOJE SANKCIJE

Odlukom o komunalnom redu u Beogradu svi su dužni da očiste prostor ispred svojih ulaza u zgradu, kućnih prilaza, lokala.

Za uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrade, poslovnog objekta, neizgrađenog građevinskog zemljišta, prilazne staze, odgovorna su lica koja koriste nepokretnosti - navodi se u Odluci o komunalnom redu u Beogradu.

Na ovu temu sa voditeljima emisije "Puls Srbije" razgovarala je profesionalna upravnica Tamara Nenadić.

- Informacije su generalno poznate, ali ljudi često očekuju da ako je javna površina, nisu odgovorni za čišćenje. Živeći u centru grada ili negde gde je to njihovo mišljenje je da će to neko drugi uraditi. Ali, kao organizacija, trebalo bi da organizujemo raspored čišćenja snega pre zime - izjavila je Nenadić.

Ona je naglasila važnost organizovanja rasporeda za čišćenje snega unapred, priznavši da raspored nikada nije pravičan jer uvek neko nastrada kad je neki stan već očišćen, dodajući da bi zgrada trebalo sama da organizuje čišćenje.

- Ako postoje stariji stanari koji ne mogu ili ne žele to da urade, ili su spremni platiti nekoga da to obavi umesto njih, to je takođe u redu. U tom slučaju, organizujemo agenciju koja će doći i očistiti sneg ispred zgrade, staze i slično, što je sasvim prihvatljivo - objasnila je Nenadić.

Odgovarajući na pitanje o rasporedu čišćenja, istakla je da postoji raspored za određivanje koji stanovi čiste sneg određenog dana, pridržavajući se sistema parnih ili neparnih dana.

- Bitna stvar na koju treba obratiti pažnju jesu ledenice na zgradi. Ako su usmerene ka javnoj površini, trebalo bi ih očistiti da ne padnu i ne oštete automobile ili ljude na javnom prostoru - istakla je Nenadić.

Govoreći o situacijama kada određeni stanar nije u mogućnosti ili ne želi očistiti sneg, Nenadić je naglasila da se angažuje agencija ili preuzimaju druge mere kako bi se osiguralo da se zadatak obavi, ističući da je ovo zajednička obaveza svih stanara.

- Odgovornost je na celoj stambenoj zajednici, a proces naplate kazne ide kroz određene korake i ne sprovodi se odmah - zaključila je Nenadić.

