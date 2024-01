ZAŠTO NAM JE POTREBNO OBAVEZNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA? Radulović izneo detaljnu analizu: Ova ideja je meni najprihvatljivija

Nakon trinaest godina od ukidanja obaveznog vojnog roka i prelaska na profesionalnu vojsku, u Srbiji se pojavila inicijativa za ponovno uvođenje vojnog roka. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo je ovu inicijativu, a predlog je zvanično podnet predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću 4. januara.

Vlade Radulović, vojnopolitički analitičar, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde se dotakao ove inicijative i izneo svoje stanovište.

- Pitanje o odmrzavanju statusa obaveznog vojnog roka je pitanje koje se javlja svake godine. Pokrenulo se ponovo pitanje, nije to bez razloga. Nisam mnogo obraćao pažnju na to šta su zvaničnici izjavljivali, jer sam čuo tu matricu godinama unazad. Ali me je interesovalo malo da pratim kako se to komentariše u javnosti i ako hoćete iskren da budem, iz moje perspektive posmatrano, jako je teško dati neku konkretnu odsečnu odluku i reći da, po svaku cenu, ili ne po svaku cenu kao što takođe ima onih koji zastupaju. Ja nekako volim da kažem da je istina negde između i u sredini. Da li to znači da bi nama u ovim okolnostima bio možda neki hibridni model bolji, videćemo. Međutim, vratio bih se na ono što je suština, a nisam primetio da se o tome toliko priča - rekao je Radulović i dodao:

- Zašto je nama potrebno obavezno služenje vojnog roka? Da li su neke stvari koje utiču na takvu odluku već negde definisane u nekim strateškim dokumentima, kao što je, recimo, oružana agresija ili slično? Da li imamo kapacitete za tako nešto? Suština je ovo pitanje zašto? Ako je odgovor na to pitanje smanjena, odnosno loša popunjenost jedinica, a držim se do toga i tvrdim da jeste. Onda zapravo odgovor, posmatrajte dugoročno kao dovođenje u pitanje održivosti i sistema odbrane zemlje.

foto: Kurir televizija

Radulović se potom osvrnuo na brojne komentare građana poput onih da bi mladi trebali u vojsku kako bi stekli neku odgovornost.

- Postoje i oni komentari koji su mi jako smešni, ustvari, oni su mi tragikomični. Mladi su ovakvi, treba im disciplina, pa ne znam, da ne znaju da nameštaju kreveće i tako dalje. Pa znate šta, gospodo, ako vas roditelji tome nisu naučili, pa šta, očekujete onda da će s nekim, zastavnikom, ili sa nekim desetarom jurite. Pa mislim stvarno - rekao je.

foto: Kurir televizija

Potom se dotakao same najave da ako se bude uveo ponovo obavezni vojni rok, da će trajati do četiri meseca, i naveo da li je to dovoljno za osnovnu obuku.

- Za osnovnu se mogu složiti. Da ili ne, opet zavisi od koncepta. Ako bih vam dao konkretan odgovor, to bi značilo da sam ja imao uvid u neke koncepte i predloge. Meni se, iskren da budem, više sviđala jedna ideja. A to je da taj period od četiri meseca, vi idete prvo, nekih meseci i po dana na te osnovne obuke, zatim obuka za VES, i nakon toga imate obuku u jedinici. Dakle, nije to samo obučiti vojnika kako on da rukuje nekim ličnim naoružanjima ili pešadijskim naoružanjima. Dakle, vi morate sada da imate i vojnika koji je dobio svoju vojnu evidencionu specijalnosti, odnosno VES, pa da ga u okviru toga obučite. I na kraju krajeva nije isto kada imate individualca i pojedinca i kada imate jedinicu. Dakle, mora se i uhodati taj pojedinac u okviru jedinice.

09:42 ZAŠTO NAM JE POTREBNO OBAVEZNO SLUŽENJE VOJNOG ROKA? Radulović izneo detaljnu analizu: Ova ideja je meni najprihvatljivija

- Da li četiri meseca ili ne, oni koji zagovaraju tu stariju školu i starije tumačenje, koji će se pozivati na JNA, oni će vam reći da bez 12 meseci nema priče. Dakle, prvo 6 meseci ova individualna obuka, nakon toga 6 meseci u jedinici. Ono što je u ovom trenutku važna stavka u tome, ajde da kažemo merenju koliko je dovoljno, jeste da je tehnika i tehnologija toliko napredovala, naročito kada govorimo o složenim borbenim sistemima, da je jako teško sada obučiti ljude da to efikasno koriste. Ali sa druge strane, da li je i to bolje nego ništa, pa logičan je zaključak, bolje i dva meseca nego ništa, bolje i 15 dana nego ništa. Ali opet kažem, to su sve stvari kojima se možemo baviti kasnije, ali ovo ključno je goruće pitanje nama, zašto mi od 2011. godine do danas nismo zadržali neki visok nivo raspoloženja među mladim regrutima da se prijave za dobrovoljno služenje? I sa druge strane, zašto nismo ni uspeli da sačuvamo one profesionalne pripadnike oružanih snaga Republike Srbije u našim oružanim snagama nego su raskidali ugovore, napuštali vojsku itd?

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

06:06 SRBIJA BI BILA BOLJA OD ŠVAJCARSKE DA JOJ OVA STVAR NIJE STAJALA NA PUTU! Istoričar tvrdi: Nemam više nikakvu dilemu