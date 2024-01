SRBIJU ČEKA LEDENA NOĆ: Temperatura pada na -15 stepeni, OPREZ očekuje se gusta MAGLA u ovim predelima tokom noći i jutra

Nastavlja se veoma hladno vreme u Srbiji. Današnje jutro bilo je najhladnije ove zime. Minimalna temperatura u Sremskoj Mitrovici spustila se na -15°C, u Banatskom Karlovcu na -13°C. Dakle, delovi Vojvodine bili su jutros najhladniji u Srbiji, a pred nama je još jedna ledena noć, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić.

Tokom dana bilo je vedro i hladno, uz temperature oko 0°C. Ove večeri je vedro i vrlo hladno, uz temperature ispod 0°C, a u Sremskoj Mitrovici je već -11°C. U ostalim predelima Srbije temperature se kreću od -10 do -2°C, u Beogradu je -4°C.

U Vojvodini se stvara veoma gusta magla, pa se u saobraćaju zbog toga preporučuje oprez, jer vidljivost može biti smanjena i na 100 metara. Pored delova Vojvodine, magla ili niska oblačnost u toku noći i jutra očekuje se i na širem području Beograda i u dolinama i kotlinama.

Ledena noć

Minimalna temperatura do jutra spustiće se na -13 do -5°C, u Beogradu na -6°C, a u Sremu i do -15°C. Na obodu Beograda očekuje se do -10°C. Sremska Mitrovica ponovo će biti najhlandiji grad, a razlog je najviši snežni pokrivač u Srbiji, uz preko 20 cm snega i veliko izračivanje vazduha u atmosferu.

foto: Shutterstock

U Srbiji tokom dana biće sunčano, a u pojedinim predelima tmurno vreme očekuje se tokom celog dana i u tim predelima očekuje se ledeni dan. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, na istoku Srbije veoma jak. Maksimalna temperatura biće od -4 do 0°C, na severu Vojvodine na krajnjem jugu Srbije i u Negotinskoj Krajini do 4°C, u Beogradu do -2°C. Ledeni dan u meteorologiji je termin koji označava da je maksimalna temperatura tokom celog dana ispod 0°C.

U petak i za vikend hladno, a u noći između petka i subote i u subotu u centralnim, istočnim i jugoistočnim predelima može biti i malo snega, ali se ne očekuju značajnije količine, već sasvim slabo provejavanje snega. Iako će narednih dana biti sunčanije, usled hladnog vremena, manji snežni pokrivač zadržaće se do kraja sedmice.

Sledi otopljenje

Početak sledeće sedmice doneo bi Srbiji blago otopljenje, uz temperature oko 5°C, ali i naoblačenje sa kišom, ponegde sa susnežicom, snegom i ledenom kišom, jer će na veoma hladnu podlogu dolaziti do advekcije toplije vazdušne mase, pa će topli front sa zapada doneti otopljenje, ali i opasnost od ledene kiše. Potom u svim predelima kiša, samo na planinama sneg. Sve više bi jačala ciklonska aktivnost sa Atlantika, a sa njim bi stizala i osetno toplija vazdušna masa sa jugozapada, a snežni pokrivač u nižim predelima već bi se u potpunosti otopio do ponedeljlka.

Sredinom sledeće sedmice, odnosno oko 17. januara, u Srbiji bi bilo osetno toplije vreme, uz temperature i iznad 10°C, a ponegde bi bile i do 15-16°C, lokalno i do 17°C. Očekuju se i izražena južna strujanja, uz pojačan južni vetar, a u košavskom području i na planinama jugoistočni vetar imao bi povremeno i olujne udare. Sledeće sedmice biće uslova povremeno i za kišu, a snežni pokrivač bi se značajnije otopio i na višim planinama.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Relativno toplo vreme zadržalo bi se do oko 20. januara, potom uz manji pad na 8 do 10°C, sto je i dalje natprosecno toplo vreme, a sredina treća dekade januara donela bi zahlađenje i pad temperature na oko 0°C, pri čemu bi vreme bilo u skladu sa kalendarom, a kiša bi prešla u susnežicu i sneg.

Dakle, do kraja sedmice nad Srbijom se zadržava zimsko vreme, nakon čega bi sledeće sedmice došlo do otopljenja. Ipak, sredina treće dekada januara donela bi za sada zasigurno zahlađenje, pa i sneg u nižim predelima. Zahlađenje koje je zahvatilo Srbiju, potpuno je normalno i uobičajeno za naše područje u ovom delu godine. Nema mesta panici i potrebno je samo se prilagoditi aktuelnim vremenskim uslovima.