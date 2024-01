LEDENO! CELA SRBIJA U MINUSU Beograđani, očekujte i sneg! Na snazi NARANDŽASTO upozorenje zbog EKSTREMNO NISKE TEMPERATURE

U Srbiji će ujutro biti mraz, mestimično s maglom, i oblačno, a tokom dana će biti sunčano, ali hladno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, na istoku umeren, povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar. Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje, ponegde uz slab sneg, a zapadni vetar biće u pojačanju.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura biće od minus 12 do minus šest stepeni, a najviša u većini mesta od minus četiri do nule, na severu Vojvodine, jugu i istoku Srbije malo toplije, do četiri stepena.

U Beogradu će biti oblačno, tmurno i hladno, ujutro i maglovito uz umeren, na širem području do jak mraz. U toku noći moguć slab sneg. Najniža temperatura biće od minus 10 do minus šest, a najviša oko minus dva.

Sremska Mitrovica i Zaječar najhladniji

Prema merenjima RHMZ, jutros u šest sati najhladnije je bilo u Sremskoj Mitrovici i Zaječaru gde je izmereno -12 stepeni. U Kragujevcu, Negotinu i Dimitrovgradu bilo je -11. Najtoplije bilo je u Vranju gde je izmereno -5.

foto: Printscreen/RHMZ

Do kraja sedmice jutarnji mraz i poledica

"Tokom jutra veoma hladno uz umeren i jak mraz i pojava poledice. U Banatu, Sremu, zapadnoj, jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, kao i u Pomoravlјu tokom jutra i prepodneva zadržaće se niska oblačnost ili magla koja će smanjivati vidlјivost na 200 do 500 m, lokalno i ispod 100 m.

foto: Printscreen/RHMZ

Na području Beograda tokom jutra i prepodneva takođe magla koja će smanjivati vidlјivost i na manje od 400 m. I sutra ujutru se očekuje umeren i jak mraz, u većini krajeva sa temperaturom od -12 do -5 °S, lokalno i nižom, a za vikend slab i umeren mraz, od -8 do -1 °S u većini mesta Srbije. Od nedelјe, 14. januara, porast dnevnih temperatura, a izraženije otoplјenje očekuje se sredinom naredne sedmice", stoji u najavi RHMZ.

Upaljen meteoalarm

U Srbiji su danas na snazi dva meteoalarma, narandžasti i žuti. U Bačkoj, Sremu, Šumadiji, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji na snazi je narandžasto upozorenje zbog ekstremno niske temperature.

foto: Printscreen/RHMZ

Žuti meteoalarm upaljen je i zbog snega i leda, magle, ali i niske temperature u pojedinim delovima Srbije.