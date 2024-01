DEJANA JE ROĐENA BEZ RUKU: Pitala sam se zašto se to meni desilo! Velika ispovest DEVOJKE SA KRILIMA - Evo kako odgaja ćerku Laru

Dejana Bačko, na društvenim mrežama poznata kao "Devojka sa krilima" ove godine ostvarila se u ulozi majke, a sada otkriva planove za 2024. godinu.

Kada se, pre nekoliko godina Dejana Bačko, devojka koja je rođena bez gornjih ekstremiteta, pojavila u emisiji "Život priča", mnogima je bilo neverovatno da ona sve uspeva uz pomoć levog stopala. Dejana se kupa, hrani, oblači, uz pomoć prstiju na nogama, a njen "nogopis" koji je uvežbavala još od školskih dana, oduševljava mnoge. Dejana je takođe, slikarka i šampionka u paratekvondou, bavi se i streličarstvom, a kako je i sama rekla jednom prilikom - "Uvek sam se pitala zašto se to baš meni desilo, a onda sam prihvatila da mi je tako suđeno - Bog mi je oduzeo ruke, ali mi je dao veliki dar".

Dejana se ove godine ostvarila i u ulozi majke i sa svojim partnerom Markom Nežićem, dobila ćerku Laru. Za nju je 2023. bila jedna od najsrećnijih, a u intervjuu za Mondo otkrila je koliko ju je uloga majke promenila.

"Da, definitivno jeste bila najsrećnija godina. Dodatna odgovornost, dodatni izazov, ali sa druge strane i osećaj ljubav koju ni na jedan drugi način ne bih mogla osetiti u tolikoj meri. Iako sam dala sebi dosta pauze i odmora, kraj 2023. sam se značajnije posvetila i slikarskoj karijeri, a i pored toga sam pokrenula i aktivirala Jutjub kanal pod nazivom 'GIRL WITH WINGS' na kojem smo za kratko vreme došli do više od 600.000 pratilaca. Volimo da delimo svoj svakodnevni životni stil sa drugima i drago nam je da našu ljubav ne držimo samo za sebe već se širi dalje", kaže ona i dodaje:

"Sve je pomalo teže, ali je sve mnogo lepše. Usled dosta obaveza, dnevnu rutinu nemamo. Gledamo da se posvetimo bebi kada je kome zgodnije i da ostale obaveze odradimo u toku dana u skladu sa nekim prioritetima. Uglavnom Marko bude taj koji je više aktivan noću. Zaista mi puno pomaže i preko dana, ali jako sam srećna i ponosna na sebe što sada imam hrabrosti, a i dovoljno veština da mogu sama da ostanem kod kuće sa bebom I to bez problema. Pronašla sam načine kako mogu sama da je obučem, da je presvučem, da je uspavam, da je nahranim...

Marko i Dejana, kako ona kaže, počeli su da se zabavljaju oko nove 2020. godine. Upoznali su se radnije, 2018. godine, na jednoj edukaciji o ishrani kojoj je ona prisustvovala, a vodio ju je Marko.

"Od kako smo počeli da se zabavljamo jedno u drugome smo prepoznali puno odličnih stvari i karakternih osobina koje nam se oboma sviđaju. On je avanturista i voli aktivan život, 'nema mira', pa se meni dopao njegov stav, kako razmišlja i kako živi. A sa druge strane njemu se dopalo to što sam uvek pozitivna, što retko na šta kažem 'NE' i što smo tako brzo krenuli dobro da funkcionišemo zajedno. Ono što je interesantno je da smo počeli zajednički život nakon samo nekoliko meseci veze. Onda se desila situacija sa izolacijom i to nas je još više zbližilo. Brže smo se upoznali jer od samog početka veze jako puno vremena provodimo zajedno svaki dan", priča Dejana.

Planovi za 2024.

"Imamo ciljeve koje želimo da ostvarimo po pitanju naših karijera, biznisa koji radimo zajedno, po pitanju slikarstva, ali isto tako i po pitanju nekih novih stvari koje bi voleli da iskusimo, sada već zajedno kao porodica. Takođe smo se u prethodnih godinu, dve selili u nekoliko navrata tako da jedva čekamo da nam se sledeće godine završi novi stan u kojem mislim da ćemo ostati barem neko vreme. Zahvalna sam na svemu što se desilo u 2023. i želim i sebi, a i drugima da na kraju 2024. godine imamo da proslavimo još više lepih stvari koje su se dogodile. A onaj ko ima cilj, plan i zna šta želi, taj i hoće.

Dejana nije sve naučila sama, porodica, a najviše majka, bodrili su je u teškim trenucima, pa je pored osnovnih aktivnosti, uz pomoć truda i talenta, naučila i da se našminka, kuca poruke na telefonu, radi na računaru, a jedino što samostalno ne uspeva je da veže kosu i zakopča farmerke.

"Laru mogu da zagrlim. Možda ne sa obe ruke, ali mi napravimo 'sendvič' zagrljaj. Marko sa jedne strane, ja sa druge, a Lara u sredini. Najteže mi je padalo prvih mesec, do dva dana dok se ja još nisam opustila i dok se nisam osećala sigurno da je sama podignem svojim nogama, prebacim sa jednog mesta na drugo i slično. Čim je vratić malo ojačao, počela sam malo više da se opuštam, mogu reći da sam sada već postala zadovoljna onim što mogu i kako sam prevazišla taj strah. Tu mi je mnogo pomogla porodica, i moja i Markova, a naročito on", priznaje Dejana i poručuje:

"Ne odustajte od svojih ciljeva I ne dozvolite da svet promeni vaš osmeh, već koristite osmeh da promenite svet".

5 kratkih pitanja za Dejanu Bačko

Ko je smislio "nick" za tvoj Instagram nalog "devojka sa krilima"?

"Taj nadimak sam dobila u emisiji 'Život priča' kod Tatjane. Ona je nazvala tu emisiju - Devojka sa krilima".

Kako sebe vidiš za 10 godina?

"Vidim sebe da radim i dalje ono što volim da radim, da imamo ostvarene ciljeve po pitanju naših karijera i da istovremeno pronalazim vreme za naše hobije, putovanja, avanture I stvari koje nas ispunjavaju".

Šta je ono što uvek može da te iznervira, a šta ono što te nasmeje?

"Lara i Marko definitivno mogu uvek da me nasmeju".

Šta najviše voliš u Novom Sadu?

"Nemam nešto što bih posebno navela, ali moram reći da jako volim Novi Sad. Marko i ja smo puno puta razgovarali na tu temu i nekako ne vidimo sebe da bi živeli negde drugde. Da, otišli bi negde i bili u nekim drugim državama i na nekim drugim mestima po nekoliko meseci, ali bi uvek voleli da zadržimo Novi Sad kao naš dom".

Za koliko vremena obučeš sebe, a za koliko ćerkicu?

"Sebe mogu spremiti za manje od 5 minuta, a kod Lare je to 5-10 minuta. Sve zavisi da li treba da se vijam sa njom ili je mirna dok je oblačim".

