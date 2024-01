KANAĐANKA OBIŠLA VIŠE OD 100 DRŽAVA, A U SRBIJI DOŽIVELA ŠTO NIGDE NIJE: Ovo nema nigde na svetu VIDEO

Srbija je u dobrom delu "zapadne civilazicije" još od medijske kampanje 90-ih godina 20. veka doživljavana kao ne baš lepo mesto za život, ali jedna od mladih svetskih putnica pobrinula se da se ta slika ovih dana prilično promeni.

Kanađanka koja obilazi brojne države sveta, a koja se na društvenim mrežama predstavlja umetničkim imenom "Eliksir", boravila je u našoj zemlji i objavila izuzetno zanimljiv snimak o bezbednosti prilikom šetnje srpskim ulicama.

Najpre se i iz opisa njenog snimka vidi da je i sama bila iznenađena doživljenim u našoj državi:

- Počeću najpre time što ću da kažem da sam imala sreće po mojim putovanjima i zaista nisam imala mnogo velikih problema. Ali, svi koji putuju svesni su džeparoša, prevaranta, a većina žena je oprezna u svakom novom okruženju. Međutim, od dolaska u Srbiju, šokirana sam koliko slobodno mogu da "lutam" ulicama. Šokirana kako su deca bezbedna toliko da mogu sama da idu do škole, čak i u ranom uzrastu. Šokirana kako nema uznemiravanja, kako niko ne pokušava da vas prati, da vas juri da vam prodaje stvari. Nema neprijatnosti.

A onda je ovako počela da se obraća u snimku koji je i pred vama:

- Okej, moramo ozbiljno da porazgovaramo o maltretiranju na ulicama u Srbiji. Jer, kao "solo" ženski putnik, to je jedna od većih briga koje imam, zanima me mogu li bezbedno da šetam. To ne mogu da uradim ni u mnogim delovima Kanade. A ovde (u Srbiji) sam tek nešto više od mesec dana, ali moram da kažem da bez obzira na to gde sam, bilo da prolazim pored gradilišta, ili šetam kasno noću, ili idem kroz neku mračnu ulicu, uopšte nemate onaj osećaj jeze kao u sopstvenoj zemlji. Nema čak ni onih momaka koji, prosto, zure u vas dok prolazite pored njih, zbog čega se osetite izuzetno neprijatno, a verujte ... naputovala sam se ja - kaže ona i dodaje:

- Obišla sam više od 100 zemalja, a ovo je jedino mesto na kome se osećam potpuno bezbedno, da mogu se opušteno šetam tamo-amo! Pa, moja tašna može da bude otvorena, a da mi se ništa ne desi. Naravno, kada negde putujete, nemojte da tražite probleme, ali... (takvi) problemi - ovde uopšte ne postoje! Tako da, svaki put kada mi neko bude rekao "O, Srbija nije bezbedna!" reći ću im: "Morate da ovo doživite i sami". Jer... Sviđa mi se ovde! - zaključila je ova mlada svetska putnica.

