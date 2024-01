ZA VIKEND I DO MINUS 11, ZIMA NE POPUŠTA! RHMZ najavio otopljenje ali i padavine: Sneg se očekuje u ovim delovima Srbije

U većem delu Srbije danas se nakon jutra sa mrazom i maglom očekuje oblačan, hladan i dan bez padavina, a slab sneg je moguć samo ponegde u planinama, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sunčani intervali će biti češći na istoku i jugu zemlje. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, u istočnoj Srbiji jak.

foto: Printscreen/RHMZ

Najniža temperatura od minus 10 do minus pet stepeni Celzijusovih, lokalno i niža, a u Negotinskoj Krajini oko minus jedan stepen. Najviša temperatura od minus tri do dva, a u Negotinskoj Krajini oko četiri stepena.

U Beogradu danas oblačno i hladno vreme, bez padavina, ali uz poledicu usled zaleđivanja mokrih površina. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od minus sedam do minus pet stepeni Celzijusovih, a najviša oko minus jedan stepen.

foto: Printscreen/RHMZ

RHMZ je najavio da nas do kraja sedmice čeka uglavnom slab i umeren, a u nedelјu lokalno i jak jutarnji mraz. Za vikend, 13. i 14.januara, manji porast dnevnih temperatura, a izraženije otoplјenje očekuje se sredinom naredne sedmice.

Vreme narednih dana

U subotu promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i suvo u većini predela. Samo će na jugoistoku Srbije i na Homoljskim planinama provejavati slab sneg pre podne. Vetar slab zapadni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od -11°C do -3°C, a maksimalna od -2°C do 2°C. Uveče hladno. Temperatura u 22h od -6°C do -1°C.

U nedelju suvo sa sunčanim periodima uz jutarnji mraz i toplije vreme tokom dana u odnosu na subotu za 2 do 5 stepeni. U ponedeljak je moguće prolazno naoblačenje sa kišom i susnežicom, a na planinama sa snegom. Padavine zahvataju napre Vojvodinu. U utorak ujutru oblačnost dolazi na jugoistok i napušta Srbiju uz malo hladnije vreme.

Upaljen meteoalarm

foto: Printscreen/RHMZ

U celoj Srbiji na snazi je žuti meteoalarm zbog snega/leda i niskih temperatura. Žuto upozorenje znači da vreme može biti potencijalno opasno: Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike.