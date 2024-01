MOTOR RAZBIO PROZOR AVIONA, VAZDUH ISISAO PUTNIKA! Ovo je ZABRANJENI vazduhoplov u kome su stradali mnogi! Pilot otkriva razlog

Američka avio uprava uvela je zabranu letova za 171 avion Boing 737 Max 9, zbog incidenta na letu kada su na avionu otpali prozor i deo trupa letelice.

Isti avion je u poslednjih mesec dana imao tri incidenta sa indikatorima kvara na sistemu automatskog regulisanja pritiska. Zbog toga je ovoj kompaniji zabranjeno da leti na prekomorskim rutama.

Međutim, problemi sa avionom boing 737 MAX nisu novijeg datuma. Pre pet godina upravo ovaj avion prinudno je sleteo na američki aerodrom zbog problema sa motorom. Njemu je zabranjeno da leti sa putnicima nakon dve avionske nesreće u Indoneziji i Etioipiji, kada je svih 157 osoba u avionu poginulo.

foto: Kurir televizija

Šta je razlog čestih kvarova na ovom avionu koji su nemali broj puta bili fatalni za putnike komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Stevan Ignjatović, pilot i Dragan Mojić, flight inženjer.

- Nije to prvi put. I ranije oni su sa Boingom imali problema kada su im vrata bagažnika otpala i kasnije kroz ta ispitvanja je utvrđeno da vijak nije trebalo da bude 8 nego 10. To su propusti veoma interesantni i zabrinjavajući od strane te fabbrike. Zadnje što se desilo na boingu 737 maks 9 gde sui ta praktično vrata otpala usled opterećenja - rekao je Mojić i dodao:

- Pročitao sam da njihov direktorat preporučuje posadi eksploataciju vazduhoplova vezano za sistem protiv zaleđivanja, da je umereno koriste, da ne koriste pun režim u sistemu zaleđivanja da ne bi došlo do pregrevanja same konstrukcije. To je za mene neverovatno, jer kada dođe do intenzivnog zaleđivanja sistem radi u punom režimu, jer u protivnom može da se desi da otpadne motore.

04:36 MOTOR RAZBIO PROZOR AVIONA, VAZDUH ISISAO PUTNIKA! Ovo je ZABRANJENI vazduhoplov u kome su stradali mnogi! Pilot otkriva razloge

- Posle ispitivanja koja će se sprovesti doneće se definitivna odluka da li će avioni ponovo leteti. Tako je bilo i u prethodnom slučaju sa dva Max-a kada su zabranili da oni lete dok nisu ustanovili šta je uzrok kvara, a nakon toga ponovo dozvolili upotrebu. Tada je bio banalan razlog, a to je što nije imao dva sistema kontrolu napradnog ugla i brzine, avioni su padali. Piloti su to prijavljivali, ali su inžinjeri govorili da nema potrebe za korekcijama jer zahtev pilota povećava cenu aviona. Ovde je slična situacija - rekao je Ignjatović.

Osvrnuo se na konretan incident kada je otpao prozor aviona:

- Da je to bilo gore na 10.000 metara ne verujem da bi se oni spasili. Srećom kada je došlo do dekompresije avion je bio na maloj visini. Imam podatke da je to bilo na 16.000 fita. To vam je nepunih 5.5000 metara kada je posada dobivši indikaciju pritiska u kabini, odreagovala kako treba i maske za kiseonik izletele iz kutija. Piloti su odradili svoj deo posla. Posle te indikacije u kabini da vazduh izlazi iz aviona, samo sekundu i po nakon toga desila se dekompresija. Dešava se da je kompletna procedura urađena za pet minuta i 20 sekundi. Pilot je sišao na 10 hiljada fita, prijavio to kontroli letenja, jer je to visina na kojoj sve normalno funkcioniše. Ne treba vam kiseonička maska, to je 3000 metara.

foto: Kurir televizija

A jedna srećna okolnost sprečila je potencijalne žrtve:

- Sreća je što niko nije sedeo tu. Imate recimo slučaj Kvantasa pre 20 I nešto godina gde je jedan jedini putnik koji nije bio vezan, a lopatica motora se otkinula, udarila u prozor, razbila ga, dogodila se dekompresija. Čovek koji je sedeo pored, a nije bio vezan je isisan kroz taj prozor i to je jedina žrtva, a bilo je oko 300 i nešto putnka.

Kurir.rs

