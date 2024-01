ZBOG VELIKOG KAŠLJA OGROMNA POTRAŽNJA ZA OVIM OSOBAMA U BEOGRADU! Nisu lekari, teško ih pronaći, a mogu da zarade i 80.000 dinara

Zbog epidemije velikog kašlja koji je potvrđen kod više od hiljadu ljudi, a među kojima ima i dece, mnogi roditelji odlučili su da povuku mališane iz kolektiva. S obzirom da većina njih radi, mamama i tatama ne preostaje ništa drugo nego da angažuju bebisiterke da im čuvaju decu.

Plaćaju im i do 80.000 dinara, međutim problem je što dadilja nema ni za lek - za njima vlada opšta pomama, a prva slobodna za čuvanje dece čeka se i po nekoliko nedelja.

Već nekoliko nedelja vlada epidemija velikog kašlja, a njoj su se pridružili i grip, druge respiratorne infekcije, koronavirus...

Među obolelima ima dece, a mnogi roditelji su, preventive radi, odlučili da svoje mališane na "kratko" povuku iz vrtića, kako se ne bi razboleli.

Pošto je većina od njih u radnom odnosu, mame i tate angažuju bebisiterke koje ih čuvaju.

Potražnja za njima je oduvek velika, a sada je posebno "planula", što se može videti i po društvenim mrežama, na kojima roditelji očajnički mole za preporuku osobe za čuvanje dece.

- Molim vas, da li neko poznaje ženu koja bi čuvala dete od četiri godine? Opština Rakovica je u pitanju, plata po dogovoru.

- Preporuke za najbolji bebi servis ili za ženu koja bi mi čuvala sina od dve godine? Nalazimo se u Kaluđerici, žena bi po potrebi ostajala da spava kod nas. Plaćamo po satu.

- Ljudi, zvala sam bebi servis, kažu da moramo da sačekamo na dadilju, trenutno nemaju nijednu slobodnu. Znate li neku koja bi čuvala blizance od dve godine? Molim vas, pišite, očajna sam. Ne mogu da ih šaljem u vrtić, više su bolesni nego što idu, bolje da budu kući dok ne prođe ovo ludilo (tridemija).

Ovo su samo neki od oglasa koji se danima vrte po internetu.

Da je potražnja za bebisiterkama zaista takva, za Nova.rs potvrđuje Milkica Ilić iz Smedereva koja već deceniju čuva decu u Beogradu.

Kako kaže, njoj u toku nedelje sigurno tri puta pozvoni telefon s pitanjem da li je slobodna za čuvanje dece.

- Oduvek je bila potražnja, ali nije ovolika kao prethodnih dana. Porodice kojima sam čuvala decu delile su prijateljima moj broj telefona, a sudeći po njihovom očaju kada im kažem da sam već zauzeta, rekla bih da je situacija "na tržištu" prilično gusta - navodi ona.

Objašnjava da je slučajno počela da se bavi "bebisitovanjem".

- Moj sin je upisao srednju školu u Beogradu, a ja sam došla s njim. Tražila sam poslić koji mogu da radim kada meni odgovora i tako sam počela da čuvam decu od svojih prijatelja, malo po malo, dva dana ih čuvam, pa dva ne, na nekoliko sati dnevno. Međutim, super sam se snašla sa mališanima, prihvatili su me sjajno, tako da sam prestankom rada kod njih prelazila iz jedne porodice u drugu i evo, došla sam do toga da me traže sa svih strana - kaže Milkica.

Bebisiterka Milkica nema fiksnu platu, nego radi po satu. Kaže da joj tako odgovara, dogovara se sa porodicom deteta kada treba da dođe kod njih, po potrebi ostane i duže od planiranog, a iako nema obavezu da sprema obroke za trogodišnjaka kog čuva, ona to voli da uradi.

- Mi smo se već dobro upoznali. Dobili su preporuku za mene, tako da mi nije ništa teško, pritom me ljudi uvek časte kada me isplaćuju. Ja to poštujem jer danas je teško naći osobu od poverenja. Mnogo puta ostanem i da prespavam, a tada je veća cena sata. Sve u svemu, nekada mi zarada bude 70.000 dinara, nekada 80.000, sve zavisi.

Pored oglasa na društvenim mrežama i preporuka od prijatelja i poznanika, roditelji angažuju bebisiterku i preko bebi servisa koji je, ipak, najpouzadaniji način pronalaska s obzirom da dadilje prolaze kroz obuku bebisitovanja.

Iz beogradskog bebi servisa za Nova.rs kažu da buduća bebisiterka prolazi kroz različita testiranja, što roditelji uliva dodatno poverenje.

- Sve kandidatkinje prolaze određenu proceduru. Ne može svaka da bude bebisiterka. Zato one kada se zaposle, ostanu u jednoj porodici nekoliko godina, jer kada roditelji dobiju jedno dete, oni već unapred žele da im ona čuva i drugo - objašnjavaju iz ovog servisa.

Potvrđuju da je potražnja za bebisiterkama velika, ali da je tako tokom cele godine.

„Neki smatraju da je manja potreba za bebisiterkama od septembra kada se završe odmori i deca krenu u vrtiće i škole, međutim iskustva pokazuju da to nije tako jer su deca često bolesna, a roditelji ne mogu ili ne žele da otvaraju bolovanja, pa im je potrebna podrška i pomoć. Ili ih angažuju u ovakvim situacijama kada vladaju virusi i infekcije, pa roditelji žele da decu makar povlačenjem iz kolektiva zaštite od prehlada".

Roditelji se preko bebi servisa prijavljuju na listu čekanja za usluge bebisiterke i to dva meseca ranije. Zbog toga se neki od njih odlučuju na brži korak (ako je uopšte brži), pa dadilje traže posredstvom oglasa na internetu.

Što se tiče cene usluge bebisiterke angažovane posredstvom bebi servisa, ona zavisi od dva faktora - sata čuvanja i broja dece.

Tako mesečna plata bebisiterke jednog deteta na četiri sata dnevno iznosi 41.624 dinara. Pet sati čuvanja mesec dana je 47.480 dinara, šest je 55.077, dok je cena za čuvanje deteta osam sati dnevno u trajanju od mesec dana 58.857 dinara.

Plata je, naravno, veća, kada je u pitanju više dece.

