"RAT U UKRAJINI I IZRAELU NIJE DALEKO OD NAS!" Bogdanović za vraćanje obaveznog vojnog roka: Bilo bi dobro u društvenom smislu

"Ministarstvo odbrane i Generalštab neće odustati od inicijative za ponovno pokretanje služenja vojnog roka", rekao je ministar odbrane Miloš Vučević.

Poručio je da je važno naglasiti da to nije poziv za rat, već razumevanje svih bezbednosnih aspekata geopolitičkih okolnosti, situacije u državi, situacije u regionu i pre svega budućnosti Republike Srbije.

Ovim povodom u emisiji Pulsu Srbije gostovao je Branko Bogdanović, urednik portala Oružje online.

- Ja sam dovoljno dugo živeo tako da sam služio vojni rok i to je u moje vreme bila jedna sasvim uobičajena i normalna stvar. Drugo, to je i u tradiciji Srpske države bilo da postoji obavezni vojni rok, tako da uvek imamo potreban borbeni sastav u slučaju bilo kakve ratne opasnosti. Znači, u svakom slučaju jesam za uvođenje vojnog roka, samo je pitanje kako će se to organizaciono rešiti, na koji način, koja će se dužina služenja usvojiti i naravno to je sada pitanje velikih finansija koje moramo priznati da iziskuje - rekao je Bogdanović i dodao:

foto: Kurir televizija

- Naime, od kada je ukinuto ili da kažem stavljeno u pod led na neki način obavezno služenje vojnog roka, mi smo dosta kasarnih objekata u međuvremenu devastirali. Neke su prodate, znači to je pitanje smeštaja vojske, to je pitanje ishrane vojske, to je pitanje dovoljnog broja uniformi i snabdevanja, kompletna logistika. Tako da je to jedan prilično složen problem o kome se ne priča sada prvi put. Ministar Vučević nije prvi izneo tu ideju, ta ideja se ponavlja nekoliko puta u poslednjih 5 do 6 godina recimo, ali je očito da se sa sprovođenjem same ideje sporo ide upravo zbog navedenih problema.

Potom se osvrnuo na strateške motive za vraćanje obaveznog vojnog roka.

- Pa ja mislim da postoje geostrateški, geopolitički, ali i unutrašnji problemi, kada govorimo uopšte o bezbednosti naše zemlje. Ne zaboravimo, mi govorimo sada o obaveznom služenju vojnog roka, ali je zapostavljena činjenica da smo mi u svoje vreme imali civilnu zaštitu. Da smo mi u srednjoj školi, na fakultetu, imali predvojničku obuku. Sve je to postepeno ukidano, nažalost, tako da mi sada stvarno imamo generacije i generacije koje nemaju nikakvu obuku - naveo je Bogdanović i nastavio:

15:10 RAT U UKRAJINI I IZRAELU NIJE DALEKO OD NAS! Bogdanović za vraćanje obaveznog vojnog roka: Bilo bi dobro u društvenom smislu

- Ne želim da se vraćam na događaje od prošle godine, ali da li je ta edukacija koju smo mi imali kroz školstvo i tako dalje, možda bila dobra u društvenom smislu, jer su i omladina i deca bili upoznati sa oružjem. A samim tim je bilo i olakšano tim ljudima ta početna obuka, jer je većina ljudi već bila upoznata i sa nekim osnovnim normama vojničkog života, ponašanja, rukovanja oružjem i tako dalje. Znači, da s obzirom da sve to nemamo, sigurno da moramo pokrenuti bilo što u ovim geostrateškim i geopolitičkim uslovima, pogotovo ako pogledamo okruženje oko nas. U krajnjem slučaju ni ta Ukrajina, a ni ta Izrael, nije daleko od nas.

Kurir.rs

Bonus video:

01:19 OGLASIO SE ČOVEK KOJI JE SUSPENDOVAO VOJNI ROK! Šutanovac posle istorijske odluke REKAO OVO