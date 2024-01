PAVLE (41) IMA SAMO JEDNU ŽELJU - DA NJEGOV SIN ODRASTA UZ OCA: Hitno su mu potrebna sredstva za transplantaciju jetre u Turskoj

Pavlu Lazareviću (41) je 2006. godine dijagnostikovan težak oblik oboljenja digestivnog trakta. Sada su mu hitno potrebna sredstva za transplantaciju jetre u Turskoj.

Naime, reč je o dijagnozi penetrantne forme Kronove bolesti sa lokalizacijom na ileumu i kolonu (Morbus Crohn, non specificatus A2 B1 L3+p ileocolitis K50.9), uz perianalnu fistulu i EIM u vidu PSC (Cholangitis sclerosans primaria K83.0).

Ipak, adekvatnom terapijom uspeo je da dovede bolest pod kontrolu. 2014. i 2015. godine lečen je biološkom terapijom. Nakon toga postignuta je remisija bolesti zbog čega je biološka terapija prekinuta. Usled relapsa bolesti 2021. godine indukovan je novi ciklus ANTI TNF terapije.

U avgustu 2023. godine došlo je do progresije bolesi kao i do komplikacija PSC-a u vidu skoka bilirubina i hidropsa žučne kese te je indukovana holecistektomija (Cholecystitis, non specificata K81.9). Lekari su Pavla zadržali u bolnici i na sve moguće načine pokušavali da mu pomognu. Tada je započela obrada radi transplatacije jetre.

U decembru 2023. godine biva ponovo hospitalizovan usled pogoršanja stanja kada je ustanovljeno da je transplatacije jetre za njega jedino rešenje i da bi trebala što pre da se uradi. S obzirom da je u Srbiji broj donora jako mali, Pavle je primoran da potraži pomoć u inostranstvu.

Plan daljeg lečenja jeste transplantacija jetre u Turskoj. Sredstva su mu potrebna za transplataciju jetre i troškove bolničkog lečenja u inostranstvu, kao i za putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Pavlova želja je da njegov jednogodišnji sin raste uz oca.

Za Pavlov život! Budimo humani!

Pomozimo Pavlu!

Pavlu možemo pomoći na sledeće načine: Slanjem SMS poruke sadržaja 1608 na 3030 Uplatom na dinarski račun: 160-6000001811362-97 Skeniranjem NBS IPS QR koda na vašoj mBanking aplikaciji: NBS IPS QR kod Uplatom na devizni račun: 160-6000001812320-36 IBAN: RS35160600000181232036 SWIFT/BIC: DBDBRSBG

