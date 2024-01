PRIČA MILENIJE IZ DOMA ZA STARE TERA SUZE NA OČI: Slučajni susret u parku potpuno je promenio ŽIVOTE dve žene!

Jedan slučajni susret u parku, pružena ruka Milenije ka nepoznatoj tinejdžerki, rezultovala je bajkom za obe. Milenija je dobila brižnu ćerku punu ljubavi koja brine o njoj, a devojčica konačno priliku da raste u normalnim porodičnim uslovima.

Na društvenoj mreži Tviter, devojka koja se ovde potpisuje kao Stefani Aleks, podelila je priču o poznanstvu koje je stekla tokom poseta prijateljici u jednom domu za stare osobe. Odlazeći tamo upoznala gospođa Mileniju i njenu ćerku, odnosno, poćerku koja vodi računa o njoj kao da joj je rođena majka, pa i više od toga. U jednom od tih susreta ona je čula neverovatnu životnu priču koja se krije iza njihovog odnosa.

Naime, Milenija i poćerka su se slučajno upoznale u parku, gde je ona kao tinejdžerka od 16 godina, tražila spas od oca alkoholičara. Sve što je kasnije došlo, režirao je sam život.

Milenija je dovela u kuću iz parka

"Imam prijateljicu koja ima Dom za stare, povremeno kada je zauzeta, radi još jedan posao, zamoli me da skoknem i vidim da li je sve ok. Blizu mene je i nije mi problem. Jedna od korisnica, fina žena malo buckasta, simpatična jedna velika panda, stalno ljubazna, uvek oko 6 uveče ima posetu.

Ista žena, izgleda mladoliko, mislila sam da je oko 30 godina, ima 40. Srela sam je nekoliko puta, ljubazna takođe. Upalo mi je u oči da donosi lepe stvari svojoj mami. Ćebe Burberry print, čizme za po kući kao one Ugg, lepe pidžame pastelnih boja, neka ćebad sa ježom kao igračkom itd…Kada se sretnemo, popričamo kratko o stanju mame. Gospođa Milenija, nije prava mama. Naime, od nje sam saznala da je svoju poćerku, našla u parku imala je 16 godina. Pobegla je od kuće, od oca alkoholičara, majka je preminula kada je imala 7 godina. Dva dana je bila u tom parku. Dovela je kod sebe, od tada je živela kod nje, završila fakultet, radi, brine o gospođa Mileniji bolje od bilo koje “prave” ćerke.

I jedna i druga našle ono za čim su tragale

Lepa i uspešna žena, koja je ipak osetila šta znači imati majku i pravi dom. Ipak sudbina nađe svoj put, onome ko je zaslužio dobro. Milenija nema svoju decu, muž je imao neki zdravstveni problem, ostala je u tom braku, prihvatajući svoju sudbinu, do njegovog kraja. “Nagrada” je stigla kada se najmanje nadala.

Njena ćerka nikada nije više videla oca, niti imala želju da ode i potraži ga. Žao mi je što ne mogu rečima da dočaram kada dođe sa koliko ljubavi gleda svoju majku, to je nemoguće opisati. Jednostavno nema dovoljno reči u našem jeziku.

Gospođa Milenija ne može da hoda ima 90 godina i to je razlog što je u Domu. Sama je tražila to, da bi njena ćerka koliko toliko imala vremena za svoj život. Jednostavno osoba vredna svakog divljenja i poštovanja. Živi primer one čuvene: “Dobro čini, dobrom se nadaj”, napisala je ona u objavi koja je raznežila i rasplakala sve.

